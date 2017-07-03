Atiker Konyaspor sezonu açtı
Atiker Konyaspor, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, dar alanda pas çalışmasıyla start aldı.
Yeni transferler Patrik Carlgren ve Savaş Polat'ın da dahil olduğu antrenman, 5'e 2 pres çalışması ve ısınma koşusuyla devam etti.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise futbolcuların, koordinasyon çalışması ve topla ısınma hareketleri yaptığı bildirildi.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:16
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Geç olsun güç olmasın
Toplam 4
Yorum
dostum doğru ama yakında o sıkıntı bitecek az kaldı bu kötümü dersen para saçmadan iyi işler yapıyoruz aslında bakalım.
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Clichy İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
FB BJK zaten güclü, Basak dahada güclendi. Cimbom iyi transferler yapti arti Tudor savastiracak takimi. Müthis bir lig bizi bekliyor insallah
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Muslera'dan samimi açıklamalar
Toplam 7
Yorum
fbli ne güzel konusmus. GS lilar gurur duymali böyle biriyle. Kendisini GSnin bir parcasi olarak görüyor, bu cok önemli bir detay.Aferin Muslera
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