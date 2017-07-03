 Atiker Konyaspor sezonu açtı – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Temmuz 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    sezonu açtı

    Atiker Konyaspor sezonu açtı

    , 2017-2018 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

    Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, dar alanda pas çalışmasıyla start aldı.

    Yeni transferler Patrik Carlgren ve Savaş Polat'ın da dahil olduğu antrenman, 5'e 2 pres çalışması ve ısınma koşusuyla devam etti.

    İdmanın basına kapalı bölümünde ise futbolcuların, koordinasyon çalışması ve topla ısınma hareketleri yaptığı bildirildi.

    1. 03 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Atiker Konyaspor sezonu açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.