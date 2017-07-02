Konyaspor’dan Ezekiel atağı
Yeni sezon öncesi kadrosuna 4 takviye yapan Atiker Konyaspor, gözünü Imoh Ezekiel'e dikti. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlılar, Nijeryalı golcü için düğmeye bastı. Yönetim, bonservisi Katar ekibi Al Arabi'de olan 24 yaşındaki forvetin transferinde tüm şartları zorlamayı hedefliyor.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray'ın kaptanı 'çubukluyu' giyiyor!
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hasna transferler patlassin
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Kucka geliyor
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tsli muhammet i gönder rodallegadan 1 üst seviyeli golcü alın
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Wesley Sneijder karmaşası
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gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
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