 Konyaspor’dan Ezekiel atağı – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    Konyaspor’dan Ezekiel atağı

    Konyaspor’dan Ezekiel atağı
    Yeni sezon öncesi kadrosuna 4 takviye yapan Atiker Konyaspor, gözünü 'e dikti. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlılar, Nijeryalı golcü için düğmeye bastı. Yönetim, bonservisi Katar ekibi Al Arabi'de olan 24 yaşındaki forvetin transferinde tüm şartları zorlamayı hedefliyor.
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:54
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