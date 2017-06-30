Konyaspor’a pilot takımından transfer
Atiker Konyaspor, pilot takımı Anadolu Selçukspor’da forma giyen genç forvet Seddar Karaman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
"BANA İNANANLARI MAHCUP ETMEYECEĞİM"
Genç oyuncu Seddar Karaman ise Konyaspor'a transfer olduğu için kelimelerle ifade edilemeyen tarifsiz bir mutluluk yaşadığını dile getirdi.Karaman, "Sakatlık döneminden çıktım ve bu süreç içerisinde gerek Konyaspor başkanımız Ahmet Şan, gerekse Anadolu Selçukspor başkanımız elinden gelen her türlü desteği sağladılar. Kendilerine minnettarım. Burayı adeta evime çevirdiler, hepsinden Allah razı olsun. Kelimelerle ifade edilemeyen tarifsiz bir mutluluk. Allah'ım bana inşallah uzun süre bu formayı giymeyi nasip eder. Çok teşekkür ediyorum. Bana inananları mahcup etmeyeceğim" şeklinde konuştu.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:33
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Aykut Kocaman transferi açıkladı
Toplam 12
Yorum
ali Yav hehe türkiye en büyüyüğüymüş sana en büyüğü gösteriyim 4 yıldız 20 şam.55 kupa 1 uefa ve süper kupa CL de 1 yarı final 3 çeyrek final
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Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 2
Yorum
Herkes gs degil Basacan parayi alacan kocum dombia super topcuydu sow dan daha iyi bence cok şükür ki fb alamadı oh be gomis öper sizi
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M. Başakşehir'den transfer harekatı
Toplam 5
Yorum
casper yani bu oyuncu iyimi ?
Konyaspor’a pilot takımından transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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