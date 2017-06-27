 Konyaspor onu istiyor! – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    Konyaspor onu istiyor!

    Konyaspor onu istiyor!
    Konyaspor, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın ısrarla alınmasını istediği Yusuf Erdoğan'la temaslarını sürdürüyor. Kariyerine İstanbul'da devam etmek istediğini söyleyen 25 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeye çalışan yeşil-beyazlılar, tüm şartları zorluyor. Yusuf, geçtiğimiz sezon bordo-mavili takımla çıktığı 24 lig maçında 4 gol attı.
    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:29
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