''Yepyeni bir Konyaspor!''
Yeşil-beyazlıların yeni teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, selefi Aykut Kocaman’a övgüler yağdırdı, “Kendi oyun felsefemizi uyguladığımızda her şey daha iyi olacak” ifadesini kullandı.
Aykut Kocaman'ın ardından Atiker Konyaspor'un başına geçen Mustafa Reşit Akçay, göreve geldikten sonra ilk kez konuştu. Birçok konu hakkında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adamın öne çıkan sözleri şöyle: "Aykut Kocaman, Konyaspor'da görev aldığı sürede çok kaliteli bir iş çıkarmış. Kendisine teşekkür etmeliyiz. Ortaya çıkan takımın güçlü artıları var. Özellikle saha duruşu ve kompakt yapıda oynamaya çalışması, ikinci ve birinci bölge oyun kalitesi oldukça iyi. Üçüncü bölgedeki hareketlilik konusunda da belki bizim katkılarımız olacak ve bir değişime gideceğiz."
"Bu nedenle Konyaspor'da özellikle kendi anlayışımızı ve vizyonumuzu en kısa zamanda hedefe giden ve atak sonlandırmaya yönelik oyun felsefemizi uygulamak biraz zor olacak. Bunun üstesinden geldiğimizde her şey daha iyi olacak. İki yıldan beri Aykut hocayla Avrupa'da tecrübe içerisinde olan bir Konyaspor var. Biz de bir teknik adam olarak deneyim yaşamışız. Bunları birleştirip bir enerji oluşturabilirsek sürpriz yapabiliriz. Transfer politikamızı sağlıklı yapıp, o ligin kalitesini yakalayabilecek organizasyon sağlayabilirsek, bunu başarabiliriz."
TRABZONSPOR'U KOLLAMALIYIZ
Mustafa Reşit Akçay, doğum yeri olan ve görev de aldığı Trabzon'la ilgili de kısa ve net konuştu. Akçay, "Burası yuvamız. Başka yerlerde çalışabiliriz, ekmeğimizi kazanabiliriz ama biz Trabzonsporluyuz. Yüzlerce insanın ekmek yediği, binlerce insanın kimliği ve aidiyet duygusu ile mutlu olduğu bu alanı hepimiz koruyup kollamalıyız. Kişisel menfaatler zaman zaman kulübün önüne geçmekte. Bunu da asla hak etmiyor. Daha önce Trabzonspor'un altyapısına talip olacağımızı söylemiştik. Şu anda da kulübün altyapısı güçlü kişilere teslim edildi" açıklamasında bulundu.
YUSUF ERDOĞAN'I İSTİYORUM
Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi de veren Mustafa Reşit Akçay, "Toplam 6 nokta transfer yapmayı planlıyoruz. Sözleşmesi biten oyuncularla yollarımızı ayırdık. Takım mühendisliği konusunda çalışıyoruz. Hem ekonomik olarak kulübümüze uygun transfer politikası izliyoruz hem de oyun formatımıza uyum sağlayacak oyuncular üzerinde duruyoruz. Konyaspor olarak Yusuf Erdoğan ile ilgileniyoruz ancak bu futbolcunun bize bakış açısını bilmiyoruz. Kendisiyle konuştuk, bizden süre istedi. Sanırım İstanbul ile ilgili düşüncesi daha yoğun. Çok yetenekli bir oyuncunun kaybolmadan tekrar Türk futboluna geri dönmesini sağlamalıyız" diye konuştu.
"Bu nedenle Konyaspor'da özellikle kendi anlayışımızı ve vizyonumuzu en kısa zamanda hedefe giden ve atak sonlandırmaya yönelik oyun felsefemizi uygulamak biraz zor olacak. Bunun üstesinden geldiğimizde her şey daha iyi olacak. İki yıldan beri Aykut hocayla Avrupa'da tecrübe içerisinde olan bir Konyaspor var. Biz de bir teknik adam olarak deneyim yaşamışız. Bunları birleştirip bir enerji oluşturabilirsek sürpriz yapabiliriz. Transfer politikamızı sağlıklı yapıp, o ligin kalitesini yakalayabilecek organizasyon sağlayabilirsek, bunu başarabiliriz."
TRABZONSPOR'U KOLLAMALIYIZ
Mustafa Reşit Akçay, doğum yeri olan ve görev de aldığı Trabzon'la ilgili de kısa ve net konuştu. Akçay, "Burası yuvamız. Başka yerlerde çalışabiliriz, ekmeğimizi kazanabiliriz ama biz Trabzonsporluyuz. Yüzlerce insanın ekmek yediği, binlerce insanın kimliği ve aidiyet duygusu ile mutlu olduğu bu alanı hepimiz koruyup kollamalıyız. Kişisel menfaatler zaman zaman kulübün önüne geçmekte. Bunu da asla hak etmiyor. Daha önce Trabzonspor'un altyapısına talip olacağımızı söylemiştik. Şu anda da kulübün altyapısı güçlü kişilere teslim edildi" açıklamasında bulundu.
YUSUF ERDOĞAN'I İSTİYORUM
Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi de veren Mustafa Reşit Akçay, "Toplam 6 nokta transfer yapmayı planlıyoruz. Sözleşmesi biten oyuncularla yollarımızı ayırdık. Takım mühendisliği konusunda çalışıyoruz. Hem ekonomik olarak kulübümüze uygun transfer politikası izliyoruz hem de oyun formatımıza uyum sağlayacak oyuncular üzerinde duruyoruz. Konyaspor olarak Yusuf Erdoğan ile ilgileniyoruz ancak bu futbolcunun bize bakış açısını bilmiyoruz. Kendisiyle konuştuk, bizden süre istedi. Sanırım İstanbul ile ilgili düşüncesi daha yoğun. Çok yetenekli bir oyuncunun kaybolmadan tekrar Türk futboluna geri dönmesini sağlamalıyız" diye konuştu.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:26
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