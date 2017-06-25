"Aykut hoca, kaliteli bir iş çıkardı"

Bayram tatili için memleketi Trabzon'da bulunan Akçay, yaptığı açıklamada, Osmanlıspor'dan ayrıldıktan sonra iyi organize olmuş bir altyapı projesiyle karşılaşmadığını belirtti.

İzmir temsilcisi Karşıyaka'nın teklifini değerlendirmek üzereyken Atiker Konyaspor'dan daha cazip bir teklif geldiğini belirten Akçay, "Tüm altyapı ve pilot takımıyla organize olabileceğimiz bir projeyle Konyaspor, bize daha cazip geldi. Sundukları çalışma ortamının kalitesi ve öncelikle başkan ile yönetim kurulunun bu vizyona bakış açısı bizi Konya'ya yönlendirdi." ifadelerini kullandı.

Akçay, meslektaşı Aykut Kocaman'ın geçen sezon Atiker Konyaspor ile elde ettiği başarılara değinerek, şunları kaydetti:

"Aykut hoca çok kaliteli iş çıkarmış. Kendisine teşekkür etmeliyiz. Ortaya çıkan takımın hem güçlü artıları hem de negatif yanları var. Güçlü artıları daha fazla bir takıma gidiyoruz. Özellikle saha duruşu ve kompakt yapıda oynamaya çalışması, ikinci ve birinci bölge oyun kalitesi oldukça iyi. Üçüncü bölgedeki hareketlilik konusunda belki katkılarımız olacak ve bir değişime gideceğiz. Bu nedenle Konya'da özellikle kendi anlayışımızı ve kendi vizyonumuzu, en kısa zamanda hedefe giden ve atak sonlandırmaya yönelik oyun felsefemizi uygulamak biraz zor olacak. Bununda üstesinden gelmeye çalışacağız."



"6 nokta transfer yapmayı planlıyoruz"



Deneyimli teknik adam, yeşil-beyazlı ekibe 6 nokta transfer yapmayı planladıklarını bildirdi.

Akçay, "Toplamda 6 nokta transfer yapmayı planlıyoruz. Sözleşmesi biten oyuncularla yollarımızı ayırdık. Takım mühendisliği konusunda çalışıyoruz. Hem ekonomik olarak kulübümüze uygun transfer politikası izliyoruz hem de oyun formatımıza uyum sağlayacak oyuncular üzerinde duruyoruz. En önemlisi Konyaspor'da oluşturulan karakter kalitesini bozmamaya da dikkat ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor'un karşısına çıkacak rakiplerin yüksek kaliteye sahip olacağının altını çizen Akçay, "İki yıldan beri Aykut hocayla tecrübe içerisinde olan bir Konyaspor var. Biz de bir teknik adam olarak deneyim yaşamışız. Bunları birleştirip bir enerji oluşturabilirsek bir sürpriz yapabiliriz. Transfer politikamızı sağlıklı yapıp, o ligin kalitesini yakalayabilecek organizasyon sağlayabilirsek, bunu başarabiliriz." şeklinde görüş belirtti.



"Yusuf Erdoğan ile ilgileniyoruz"



Trabzonspor'dan Yusuf Erdoğan'a talip olduklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Konyaspor olarak Yusuf Erdoğan ile ilgileniyoruz ancak Yusuf'un bize bakış açısını bilmiyoruz. Kendisiyle konuştuk, bizden süre istedi. Sanırım İstanbul ile ilgili düşüncesi daha yoğun. Saygı duyuyoruz. Çünkü yaşamı ve seçim hakkı onundur. Bizim ona destek olmamız gereken günlerdir. Çok yetenekli bir oyuncunun kaybolmadan, tekrar Türk futboluna geri dönmesini sağlamalıyız." şeklinde konuştu.



"Trabzonspor'u hepimiz kollamalıyız "



Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Akçay, daha önce görev yaptığı Trabzonspor'u "Yuvamız." diye tanımlayarak, bordo-mavili kulübü kollamaları gerektiğini aktardı.

Trabzonspor ile de ilgili görüşlerini dile getiren Mustafa Reşit Akçay, "Burası bizim yuvamız. Biz Trabzonsporluyuz. Başka yerlerde çalışabiliriz, profesyonel olarak ekmeğimizi kazanabiliriz. Bu bizim onur duyduğumuz bir etiket. Yüzlerce insanın ekmek yediği, binlerce insanın kimliği ve aidiyet duygusu ile mutlu olduğu bu alanı hepimiz koruyup, kollamalıyız. Kişisel menfaatler zaman zaman kulübün önüne geçmekte. Bunu da asla hak etmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce altyapılarda görev almayı istediği yönündeki açıklamalarına değinen tecrübeli teknik adam, "Trabzonspor'un profesyonel takımıyla ilgili kısmı kesmemin nedeni altta daha faydalı olabileceğimiz anlayışı bir ifade etme biçimi. Buna saygı duyulması gerekir. Trabzonspor'un profesyonel takımını yönetecek bir yığın kaliteli antrenör var. Biz zor olan kısma altyapıya talip olacağımızı söyledik. Bu gün itibariyle Trabzon altyapısı güçlü kişilere teslim edildi. Bundan sonra bizim böyle bir beklentimiz de olamaz. Onlar, böyle bir bakış acısından dolayı söylenmiş sözlerdi." diyerek sözlerini tamamladı.