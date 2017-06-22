Konyaspor'dan çifte transfer

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre geçen sezon Kardemir Karabükspor'da forma giyen Abdou Razack Traore ile 2 yıllık, Bulgaristan'ın Levski Sofya takımından Mehdi Bourabia ile de 3 yıllık mukavele imzalandı.

Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Fatih Yılmaz, transfer sezonuyla birlikte izlemeye aldıkları oyunculardan birinin de Bourabia olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bu sene de geçen sene olduğu gibi 3 kulvarda yarışacağız. Geçen sene önemli başarılar elde ettik. Özellikle Türkiye Kupası'nı kazanarak takımımızı yukarılara taşıdık ve tekrar Avrupa'ya direkt gruplardan katılma şansı yakaladık. 3 kulvarda yarışacağımız için takımımızın kadrosunu genişletmek istiyoruz. Bu açıdan Mehdi Bourabia'nın takımımıza katkı yapacağını düşünüyoruz. Atılan imzaların her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyoruz."

Yeni transfer 25 yaşındaki Bourabia, yaptığı açıklamada, teklifi ilk duyduğunda çok heyecanlandığını belirterek, "Gelmeden önce gerek televizyonda gerekse sosyal medyada taraftarlarımızı gördüm. Taraftarlardan çok etkilendim. Müthiş bir atmosfer altında sahaya çıkacağımız için mutluyum. Onlara layık olacağız ve kulübümüzü daha üst basamaklara taşımaya devam edeceğiz. Burada çok çalışıp faydalı olmak istiyorum. Şimdiden böylesine büyük bir taraftarın karşısına çıkacağım için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Konyaspor formasını daha önce de giyen Traore, takıma döndüğü için mutlu olduğunu dile getirerek, "Geçen sene yine Avrupa'ya gitmiştik bu sene tekrar bu hakkı kazandık. Artık Avrupa Kupası'nda farklı bir tarih yazmamız lazım. Hedefimiz geçen sene elde edilen başarıdan çok daha iyisini yapabilmek olacak. Yeniden büyük taraftarımızın karşısına çıkacağım için çok heyecanlıyım. Bir an önce ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.