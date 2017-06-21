 Konya yolunda – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Konya yolunda

    Konya yolunda
    Trabzonspor'un karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiği 'nun, Atiker Konyaspor ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. Atiker Konyaspor'un başına geçen eski hocası M.Reşit Akçay'ın da takımında görmeyi çok istediği 25 yaşındaki deneyimli sağ bekin, birkaç gün içinde imza atacağı kaydedildi.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:09
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