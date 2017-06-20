Atiker Konyaspor'da 5 ayrılık
Atiker Konyaspor, bugün Dimitar Rangelov, Alban Meha, Kaya Tarakçı, Mehmet Uslu ve Kibong Mbamba ile yollarını ayırdığı açıkladı.
Atiker Konyaspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"'Konyasporumuz'a uzun süreden beri hizmet eden, son 2 sezonda da Süper Lig 3'üncülüğümüze ve Türkiye Kupası şampiyonluğumuza katkı sağlayan futbolcularımız, Dimitar Rangelov, Alban Meha, Kaya Tarakçı, Mehmet Uslu ve Kibong Mbamba ile yollarımız ayrılmıştır. Kendilerine, camiamıza yaşattıkları gurur nedeniyle teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.''
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 17:36
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Gomis, transferi açıkladı
Toplam 18
Yorum
zenginin malı... zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış :D
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Aslan yetenek avında!
Toplam 3
Yorum
Recaisagır 2yıldır kamlarda başarılı olan oğlum Efe sağır iLife'da Florya'ya çağrıldı ve sonuç yok çocukların daha dikkatli analiz edilmesi lagzım
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Serdar Aziz yeni sezonda iddialı
Toplam 5
Yorum
fatih nur topu gibi bir gökhan zanımız daha oldu.bir omuz darbesine bakar sonra yatar yatar söğüşler kulübü artık.
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