Traore yuvaya dönüyor

Karabükspor'dan ayrılan Abdou Razack Traore, kiralık olarak oynadığı ve büyük katkı verdiği Konya'dan yeni bir teklif aldı.

Fildişili gelecek sezon yeniden Yeşil-Beyazlı formayı giyebilir. Aykut Kocaman'ın ayrılığının ardından takımı tecrübeli teknik adam Mustafa Reşit Akçay'a emanet eden Atiker Konyaspor, transferde de düğmeye bastı. 4 nokta takviyeyle yola aynı kadroyla devam etmeyi planlayan Yeşil-Beyazlı ekip özellikle 10 numara pozisyonu için eski oyuncusunu düşünüyor. Traore ile yarın görüşme yapılacak.