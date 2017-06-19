 Traore yuvaya dönüyor – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    Traore yuvaya dönüyor

    Traore yuvaya dönüyor

    'dan ayrılan , kiralık olarak oynadığı ve büyük katkı verdiği Konya'dan yeni bir teklif aldı.

    Fildişili gelecek sezon yeniden Yeşil-Beyazlı formayı giyebilir. Aykut Kocaman'ın ayrılığının ardından takımı tecrübeli teknik adam Mustafa Reşit Akçay'a emanet eden Atiker Konyaspor, transferde de düğmeye bastı. 4 nokta takviyeyle yola aynı kadroyla devam etmeyi planlayan Yeşil-Beyazlı ekip özellikle 10 numara pozisyonu için eski oyuncusunu düşünüyor. Traore ile yarın görüşme yapılacak.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:03
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