Kocaman'ın yerine o geliyor

Kulübün basın sözcüsü Ahmet Baydar, Contra ile 1+1 yıllığına anlaşıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını, henüz anlaşma yapılmadığını ve görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Atiker Konyaspor tarihinde ilk kez geçen sezon ligi ilk 3'üncü sırada bitirip UEFA'ya katılan bu yılda Türkiye Kupası'nı alarak UEFA'ya katılmaya hak kazandıran teknik direktör Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başına geçmek için Galatasaray maçının ardından yeşil beyazlı takımın başından ayrıldı. Bunun üzerine yaklaşık 30 teknik direktör üzerinde çalışma başlatan ve bazılarıyla temasa geçen Atiker Konyaspor, son olarak Dinamo Bükreş FK'u çalıştıran Cosmin Marius Contra ile de görüşme yaptığı öğrenildi.

Atiker Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, teknik direktör Contra ile henüz kesin bir anlaşma yapılmadığını belirterek, anlaşma yapıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını, görüşmelerin sürdüğünü belirtti.



