Kocaman'ın yerine o geliyor
Atiker Konyaspor, Aykut Kocaman'ın, ayrılmasının ardından 42 yaşındaki Rumen teknik direktör Cosmin Marius Contra ile görüşüyor.
Kulübün basın sözcüsü Ahmet Baydar, Contra ile 1+1 yıllığına anlaşıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını, henüz anlaşma yapılmadığını ve görüşmelerin sürdüğünü belirtti.
Atiker Konyaspor tarihinde ilk kez geçen sezon ligi ilk 3'üncü sırada bitirip UEFA'ya katılan bu yılda Türkiye Kupası'nı alarak UEFA'ya katılmaya hak kazandıran teknik direktör Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başına geçmek için Galatasaray maçının ardından yeşil beyazlı takımın başından ayrıldı. Bunun üzerine yaklaşık 30 teknik direktör üzerinde çalışma başlatan ve bazılarıyla temasa geçen Atiker Konyaspor, son olarak Dinamo Bükreş FK'u çalıştıran Cosmin Marius Contra ile de görüşme yaptığı öğrenildi.
Atiker Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, teknik direktör Contra ile henüz kesin bir anlaşma yapılmadığını belirterek, anlaşma yapıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını, görüşmelerin sürdüğünü belirtti.
- 06 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 15:47
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Eskişehirspor'da Denizli dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
sa gemiyi önce terkediyor
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Trabzonspor’un hedefinde o var
Toplam 5
Yorum
Bence Vergisiz Pardon Adam Manu icin Bu Sezon 47 Maca Cikmis Adam Kümeye Düsmemis Yasli Da degil Neden Türkiye TS Gelsin ? gercekci olalim bence
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Eskişehirspor'da Denizli dönemi sona erdi
Toplam 10
Yorum
eses MustafaHoca kariyeri sağlam fakat dönemi geçmiş bi teknik adamdır.Sadece eses değil tekniktirektörlüğü artık bırakmalı emekliliğini yaşamalı
Kocaman'ın yerine o geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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