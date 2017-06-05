Kocaman'ın yeri doluyor
Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe’ye gitmesinin ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran Konyaspor, yabancı hocadan yana. Yeşil-beyazlılar, özelikle altyapıya ağırlık verecek bir ismi takımın başına getirecek.
Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye gitmesiyle birlikte boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını sürdüren Konyaspor, takımın başına yabancı bir ismi getirmeyi planlıyor. Bu sezon Aykut Kocaman önderliğinde Süper Lig'i 9. sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise kupayı kaldırma mutluluğu yaşayan yeşil-beyazlılar, özelikle altyapıya önem verecek bir ismi takımın başına getirmeyi planlıyor. Konyaspor Yönetimi, önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği için, Avrupa tecrübesi olan yabancı bir teknik direktörle anlaşmak istiyor.
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:56
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''Neden üçüncüsünüz!''
Toplam 37
Yorum
HAHAHA EVET FENERE GELECEK 55 KERE GÖRÜŞMEYE GİDİYOR UEFA YA SIKINTI BÜYÜK
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G.Saray'dan Sneijder'e kutlama
Toplam 3
Yorum
Kılıç Snayder Geldi Eski Selcuk -Tarihe karışdı Neden Fatih terim Snayderi isdemedi bilmiyorsunuz ! eyer Selcuk eskısı gıbı devam erseydı ! anlayn
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Savaşçı Fener geliyor
Toplam 40
Yorum
marasli mou ancelotti dünya devleri geri pas sok presle oynuyorda onlari kabul ediyorsanizda hatta kupa aldigini kutluyonuzda aykut yapinca kötümü
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