Kocaman'ın yeri doluyor

Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye gitmesiyle birlikte boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını sürdüren Konyaspor, takımın başına yabancı bir ismi getirmeyi planlıyor. Bu sezon Aykut Kocaman önderliğinde Süper Lig'i 9. sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise kupayı kaldırma mutluluğu yaşayan yeşil-beyazlılar, özelikle altyapıya önem verecek bir ismi takımın başına getirmeyi planlıyor. Konyaspor Yönetimi, önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği için, Avrupa tecrübesi olan yabancı bir teknik direktörle anlaşmak istiyor.

