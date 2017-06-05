 Kocaman'ın yeri doluyor – Fotomaç – 05 Haziran 2017
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    05 Haziran 2017, Pazartesi
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    Kocaman'ın yeri doluyor

    Kocaman'ın yeri doluyor

    Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe’ye gitmesinin ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran Konyaspor, yabancı hocadan yana. Yeşil-beyazlılar, özelikle altyapıya ağırlık verecek bir ismi takımın başına getirecek.

    Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye gitmesiyle birlikte boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını sürdüren Konyaspor, takımın başına yabancı bir ismi getirmeyi planlıyor. Bu sezon Aykut Kocaman önderliğinde Süper Lig'i 9. sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise kupayı kaldırma mutluluğu yaşayan yeşil-beyazlılar, özelikle altyapıya önem verecek bir ismi takımın başına getirmeyi planlıyor. Konyaspor Yönetimi, önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği için, Avrupa tecrübesi olan yabancı bir teknik direktörle anlaşmak istiyor.

    1. 05 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:56
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