Konyaspor'da bir dönem sona erdi
Atiker Konyaspor Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılan Aykut Kocaman, görevde bulunduğu 3 sezon boyunca yeşil-beyazlı takıma bir kupa kazandırırken, 2 kez de UEFA Avrupa Ligi'nde oynama hakkını elde etti.
Kocaman'ın teknik direktörlük görevine getirildiği 2014-2015 sezonunda Atiker Konyaspor ligi 8. sırada bitirdi. 2015-2016 sezonunda ise takımının başarılı sonuçlara imza atmasını sağlayan Kocaman, ligi 3. tamamlayarak yeşil-beyazlıları ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne taşıdı.
2016-2017 sezonunda ligde istediğini gerçekleştiremeyen Kocaman'ın ekibi, buna rağmen kulüp tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürme başarısını gösterdi.
Takımının başında 95 lig, 32 de Türkiye Kupası maçına çıkan deneyimli teknik direktör, Konyaspor tarihinin en istikrarlı ismi oldu.
- Kocaman'la rekorlar kırıldı
Aykut Kocaman, yeşil-beyazlı kulübün tarihine geçen başarılı sonuçlara imza attı.
2015-2016 sezonunda ligi 3. bitirerek, kulüp tarihinin en iyi derecesini elde eden Kocaman yönetimindeki ekip, aynı sezon 66 puan topladı ve en yüksek puanı kazandı.
Ligde geçen sezon 19 galibiyet alan Kocaman'ın öğrencileri, 26 yıl sonra 14 galibiyetli sezonunu geri bırakarak, kulüp rekorunu kırdı.
Yine geçen yıl yeşil-beyazlıların ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etmesini sağlayan deneyimli teknik adam, 2016-2017 sezonunda ise kulübün 95 yıllık tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanmasını sağladı. Kazandığı kupa ile yeniden Avrupa kupalarına katılacak Konyaspor, yine kulüp tarihinde ilk defa iki kez üst üste UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmiş olacak.
- Aykut Kocaman dönemi maç raporu
Konyaspor'un, Aykut Kocaman dönemindeki 3 sezonda 133 resmi maçtaki performans tablosu şöyle:
Organizasyon O G B M
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Süper Lig 95 41 26 28
Avrupa kupaları 6 0 1 5
Türkiye Kupası 32 19 5 8
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Toplam 133 60 32 41
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:57
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"Fenerbahçe’de eksik olan kupalar var"
Toplam 21
Yorum
Murat7 Omurgasız vs diye absürd yazan arkadaşlar şunu unutuyor: Aykut Hoca, Aziz Yıldırım için değil Fenerbahçe için geliyor. Asıl karakter budur!
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Ezilmenin göstergesi
Toplam 1
Yorum
Bjk35 Hayır ,bizden biri çıkıpta demiyor, Avrupa'nın kayıtlarında 13 olan şampiyonluk sayısı tffde düzeltirilmiştir ama inanmak istenilen başka.
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Yanal rezaleti
Toplam 1
Yorum
Horozlar denizli Ya başkan uyuyorsunuz ersun hocayı yollayın gitsin böyle rezaletlerini görmek istemiyorum masal dinlemekten sıkıldık artık yollayın gitsin
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