Konya’da bayram

Yeşil-beyazlılar ikinci kez Avrupa’da boy gösterecek. Başkan Ahmet Şan, “Üç sezondur büyük emek veriyoruz. Transfer yapacağız” dedi

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i penaltılarla eleyen Atiker Konyaspor'da kupayı kazanmanın büyük sevinci yaşanıyor. Geçen sezon topladığı 66 puanla ligi üçüncü sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Atiker Konyaspor, bu kez kupayı kazanarak ikinci kez Avrupa'da mücadele edecek. Atiker Konyaspor, ikinci defa grup aşamasından katılacağı UEFA Avrupa Ligi'nde de başarısıyla adından söz ettirmek istiyor.



KOCAMAN TARİHE GEÇTİ

Yeşil-beyazlı ekibinin tecrübeli çalıştırıcısı Aykut Kocaman, 55. kez düzenlenen Türkiye Kupası'nda şampiyonluğu en fazla kazanan 3 teknik adamdan biri olarak tarihe geçti. Fenerbahçe'nin başında 2012 ve 2013 yıllarında Türkiye Kupası'nı kazanan Kocaman, 3. defa kupa mutluluğunu Atiker Konyaspor'la yaşadı. Kocaman, takımına kupa kazandırarak, daha önce Türkiye Kupası'nı üçer defayla en fazla kazanan efsane teknik direktörler Ahmet Suat Özyazıcı ile Gündüz Kılıç'ı yakaladı.



?ŞEHiR KENETLENDİ

Kupa şampiyonluğunun şehri kenetlediğini vurgulayan Ahmet Şan, şunları kaydetti: "UEFA Avrupa Ligi'nde tecrübe kazandık. Yeni sezonda inşallah gruplardan çıkmak için takıma takviyeler yapmamız lazım. Onların hazırlıklarını zaten yapmıştık. Hocamızla tekrar istişare edeceğiz. Lig bitsin daha net konuşacağız. Şimdi sadece kupa sevincini yaşamak istiyoruz."



TIRNAKLARIMIZLA KAZIDIK

Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, yaptığı açıklamada, takımın büyük başarı elde ettiğini ve kazandıkları kupanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Son üç sezondur inanılmaz bir başarı elde ettiklerini vurgulayan Şan, "2011'de yönetime geldiğimizdeki Konyaspor'la, bugünkü gelinen nokta gerçekten çok mutluluk verici. Adım adım, tırnaklarımızla kazıyarak gidiyoruz. Mütevazı bir Anadolu kulübüyüz. Konyalı hemşehrilerimize armağan olsun. Zor oldu, Medipol Başakşehir gibi bir takıma karşı penaltılarla da olsa galip gelmek gerçekten zordu." diye konuştu.