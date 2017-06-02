Aykut Kocaman kararını açıkladı

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, futbolcularla vedalaştı.



Yeni sezonda Fenerbahçe ile anlaştığı uzun süredir konuşulan Teknik Direktör Aykut Kocaman, Konyaspor'un Kayacık Tesisleri'nde bugün yapılan antrenman sonrası futbolcularla vedalaştı. Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynanacak maçta son kez takımın başında olması beklenen Aykut Kocaman'ın futbolculara yaptığı veda konuşmasında, ailesinden 3 yıldır uzakta olduğunu gerekçesiyle bu kararı aldığını söylediği öğrenildi.



28 Ekim 2014 tarihinde Konyaspor'un başına geçen Aykut Kocaman yeşil-beyazlı takımın tarihinde ilk kez Türkiye Kupasını almasını sağladı. 2015-2016 sezonunu 3. sırada 66 puanla tamamlayan yeşil-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ederek, adını Avrupa'da da duyurmuş oldu.Konyaspor Aykut Kocaman ile birlikte tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'ne katılmış ve Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

ATİKER KONYASPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Atiker Konyaspor yönetiminden konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman akşam saatlerinde futbol komitemizle bir araya geldi.

Başkanımız Ahmet Şan'ın da yer aldığı görüşmede sayın hocamız Aykut Kocaman, komitemizden izin ve müsaade istediğini beyan etti. Teknik direktörümüz Aykut Kocaman toplantıda Konya'da güzel günler geçirdiğini, yönetim, teknik heyet, futbolcular, taraftarlarla birlikte büyük başarılara imza atıldığını söyledi.

Futbol komitemiz bu görüşmenin ardından yarın yönetim kurulunun toplanmasını ve konunun değerlendirilmesini kararlaştırdı. Yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısının ardından teknik direktörümüzle ilgili alınacak kararın kamuoyu ile paylaşılacağı açıklandı.

Kayacık tesislerinde gerçekleşen bu görüşmenin ardından futbol komitemiz teknik heyet ve futbolcularımızı Galatasaray maçı için tesislerden uğurladı."