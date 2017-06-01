Konyaspor'a coşkulu karşılama

Yüksek Hızlı Trenle (YHT) Konya Garı'na gelen yeşil-beyazlı ekibi karşılayan kalabalık taraftar grubu takımları lehine slogan attı. Kupayı Konya'ya getiren futbolcularla hatıra fotoğrafı çektiren taraftarlar, ellerindeki bayrak ve meşalelerle kupa şampiyonluğunu kutladı.

Yeşil-beyazlı taraftarlar, tren garındaki karşılamanın ardından araçlarla konvoy oluşturarak Atiker Konyaspor kafilesine Kayacık Tesisleri'ne kadar eşlik etti.

- "Unutulmayacak bir tarih yazdık"

Futbolculardan Selim Ay, garda gazetecilere yaptığı açıklamada, kupayı aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Selim, "İleride çocuklarımıza ve torunlarımıza anlatacağımız, hiçbir zaman unutulmayacak bir tarih yazalım dedik. En önemlisi sevdiklerimizi, ailelerimizi ve bütün Konyalıları mutlu ettik." dedi.

Kupayı bütün şehir olarak hak ettiklerini vurgulayan Selim, başarının uzun süren bir birikimin neticesinde ortaya çıktığını dile getirdi.

Selim Ay, UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, grup aşamasında elendikleri 2016-2017 sezonundan daha iyi performans göstermeyi ümit ettiklerini anlattı.

Futbolcu Ali Turan ise bir tarih yazmanın mutluluğunu yaşadıklarını, ilkleri yaşamayı sürdürdüklerini ifade etti.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sezon tecrübesizlik yaşadıklarını belirten Ali, gelecek sezon daha iyi bir Atiker Konyaspor izletmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.