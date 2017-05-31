Atiker Konyaspor taraftarı, Eskişehir'e çıkartma yaptı

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu önünde toplanan yeşil-beyazlı taraftar, sabah erken saatlerden itibaren otobüslerle Eskişehir'e hareket etti. Yola çıkan Yeşil-beyazlı taraftarlar tezahüratlarla takımlarına destek verdi.



Konyaspor Nalçacılılar Taraftarlar Derneği Başkanı İbrahim Apalı, Konyaspor tarihinde önemli bir maça çıkacağını söyledi. Ziraat Türkiye Kupası için Konyaspor'a belirlenen 15 bin biletin satışa çıkar çıkmaz hemen tükendiğini belirten Apalı, ''Biz Nalçacılılar taraftar gurubu olarak şu ana kadar 100'ün üzerinde otobüs gönderdik. Bu sayının 250'yi bulur. Ayrıca şehrin farklı bölgelerinden de karşılaşma için otobüs kalkıyor.''dedi.



"BU KUPAYI ALACAĞIZ"

Ziraat Türkiye Kupası'nı alacaklarını da ifade eden Apalı şöyle dedi: ''Bu büyük ve şanlı şehre bir kupa yakışır. İnşallah Ziraat Türkiye Kupası'nı alacağız. Buna inandık ve başaracağız. Buradan Avrupa finali ve süper Kupa finaline gitmek istiyoruz. İnşallah bu karşılaşma isteğimiz sonuçla taçlanır.''



"CENTİLMENCE TAKIMIMIZI DESTEKLEYECEĞİZ"

Takımlarını en iyi şekilde destekleyeceklerini de belirten İbrahim Apalı, ''Konyaspor taraftarı olarak 3 yıldır stadyumlarda küfrü bitirdik. Örnek bir taraftarız. Centilmenliğimiz ile hem Başakşehir hem de kardeş şehir olan Eskişehir Spor kulübüne örnek olacağız. Takımıza güveniyoruz. Tek maç yapılacak ve bu maçların favorisi olmaz. İnşallah biz inanıyoruz ve kupayı Konya'ya getireceğiz.'' diye konuştu.