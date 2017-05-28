Konyaspor’da kupa mesaisi
Atiker Konyaspor, Türkiye Kupası Finali'nde karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:04
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Kalitemiz bu
Toplam 23
Yorum
OlumuneFB Taraftari cildirtan sozlermi? adam taraftarin dusunduklerini soylemis catir catir. Buna katilmayan FB taraftari varsa, futbol cahilidir!
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Valbuena'da mutlu son
Toplam 4
Yorum
fbli yaşlı oyuncu istemiyoruz yeter artık.
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Rhodolfo’dan 1.2 geliyor
Toplam 2
Yorum
Maaşlardan Gidenlerin maaşlarında 15 meuraya yakın maaş açılacak 3 er milyondan 5 banko oyuncu gelir 4 er milyondan 4 tane süper olur
Konyaspor’da kupa mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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