 Konyaspor’da kupa mesaisi – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Konyaspor’da kupa mesaisi

    Konyaspor’da kupa mesaisi

    Atiker Konyaspor, Türkiye Kupası Finali'nde karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı.

    Ziraat Türkiye Kupası Final mücadelesinde 31 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Konyaspor, Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı. Antrenmanda Spor Toto Süper Lig'de 3-0 kaybedilen Akhisar Belediyespor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketleri ile başladıkları idmanda top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman yapılan şut çalışması ile sona erdi.
    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 14:04
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