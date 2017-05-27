“Oyuncularımın aklı kupa finalinde”

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Akhisar Belediyespor'a 3-0 mağlup olarak evinde sezona yenilgiyle veda eden Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman maç sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye Kupası finaline moralli gitmek istediklerini ancak başaramadıklarını dile getirdi.



Karşılaşmanın son derece kontrollü devam ederken ilk gölü yediklerini ve ardından da ikinci gölün geldiğini belirten Kocaman, "İlk golden sonra kırılma, ikinci ve üçüncü gol ile bu maç bitti ve oyuncular aklında kupa maçı başladı" dedi.



Oyuncuların konsantrasyonunu kaybetmesinin oynadıkları oyunlarda etkili olduğunu anlatan Kocaman, "Konsantrasyonumuz düştüğü zaman sıradanlaşma ve buraya ilk geldiğim dönemler ortaya çıkıyor. Rakiplerin fazla bir şey yapmasına gerek kalmıyor ve biz onlar için gereken pozisyonu hazırlıyoruz" diye konuştu.



Kocaman bu karşılaşmayı unutarak 31 Mayıs Çarşamba günü Başakşehir ile oynayacakları Türkiye Kupası finaline konsantre olacaklarını da sözlerine ekledi.