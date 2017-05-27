Kocaman'dan TFF'ye Ramazan tepkisi

Süper Lig'in 33. haftasında Atiker Konyaspor'un sahasında Akhisar Belediyespor'u ağırladığı mücadele öncesi açıklamalar yapan Aykut Kocaman sert ifadeler kullandı. Ramazan ayında maç oynatılmasına tepki gösteren Aykut Kocaman, fikstür konusunda TFF'ye eleştirilerde bulundu.



ALLAH KOLAYLIK VERSİN

Fikstürün çok sıkışık bir şekilde planlandığını ve onaylandığını ifade eden Kocaman, "Türkiye'de lig bitti, sonra milli maçlar var, milli takıma gitmek isteyen isimler var, milli takıma çağrılanlar var. Diğer taraftan Ramazan'ın ilk günü. Oynarken de aynı şeyler oldu. İkisini bir arada götürmek zorunda olduğumuz dönemler oldu ama en azından bugüne gelmeyebilirdik diye düşünüyorum. Şimdi çocukların bir kısmı oruç tutuyor, rakip takımdan da. Kolay bir şey değil, Allah kolaylık versin.'' şeklinde konuştu.



BU FİKSTÜRÜ KİM PLANLIYOR?

Kocaman, ''Bunları kim planlıyor, nasıl planlıyor ya da planlıyor mu insan merak ediyor. Futbol federasyonu, Kulüpler Birliği, Türkiye futbol direktörü her neyse işte. Kim planlıyor ya da hangi plana göre devam edecek. Önümüzdeki hafta da maçlar oynanacak. Sözlerimi geri alıyor, böyle gelmiş böyle gider" dedi.