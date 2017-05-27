Kocaman'dan TFF'ye Ramazan tepkisi
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ramazan ayında maç oynatan Türkiye Futbol Federasyonu'na fikstür konusunda eleştirilerde bulundu.
Süper Lig'in 33. haftasında Atiker Konyaspor'un sahasında Akhisar Belediyespor'u ağırladığı mücadele öncesi açıklamalar yapan Aykut Kocaman sert ifadeler kullandı. Ramazan ayında maç oynatılmasına tepki gösteren Aykut Kocaman, fikstür konusunda TFF'ye eleştirilerde bulundu.
ALLAH KOLAYLIK VERSİN
Fikstürün çok sıkışık bir şekilde planlandığını ve onaylandığını ifade eden Kocaman, "Türkiye'de lig bitti, sonra milli maçlar var, milli takıma gitmek isteyen isimler var, milli takıma çağrılanlar var. Diğer taraftan Ramazan'ın ilk günü. Oynarken de aynı şeyler oldu. İkisini bir arada götürmek zorunda olduğumuz dönemler oldu ama en azından bugüne gelmeyebilirdik diye düşünüyorum. Şimdi çocukların bir kısmı oruç tutuyor, rakip takımdan da. Kolay bir şey değil, Allah kolaylık versin.'' şeklinde konuştu.
BU FİKSTÜRÜ KİM PLANLIYOR?
Kocaman, ''Bunları kim planlıyor, nasıl planlıyor ya da planlıyor mu insan merak ediyor. Futbol federasyonu, Kulüpler Birliği, Türkiye futbol direktörü her neyse işte. Kim planlıyor ya da hangi plana göre devam edecek. Önümüzdeki hafta da maçlar oynanacak. Sözlerimi geri alıyor, böyle gelmiş böyle gider" dedi.
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:59
-
Vlad Chiriches’te sona doğru
Toplam 19
Yorum
gs gs daki pioblem bir oyuncu dahi satamadan tiransfer yapmasi .enaz 56 tane satki yeni oyuncular alasin .nerde para beyler yokisde .
-
Vlad Chiriches’te sona doğru
Toplam 19
Yorum
tudor tudor da hüsran olacak gs da yaptigi tiransferlerde vasat ucuz oyuncular la takimin kalitesi iyice düsecek .
-
Avcı, G.Saray’ı reddetmiş!
Toplam 14
Yorum
öğretici tudorun yerine ben gelsem kesin şampiyon olurduk ! bütün maçları farklı kazanırdım bu takımla ! ama bu dursunla ben de çalışmak istemezdim !
Kocaman'dan TFF'ye Ramazan tepkisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.