 Konya’nın gururu Bajic – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    Konya’nın gururu Bajic

    Konya’nın gururu Bajic
    A.Konyaspor adına bu sezon Süper Lig'de gole en çok katkı yapan isim Riad Bajic oldu. Boşnak oyuncu takımı adına bu sezon 17 gol atıp arkadaşlarına 3 asist yapmayı başardı. Bajic ayrıca Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını da hesaba katarsak 45 resmi maçta 20 gole ulaştı. Bajic performansıyla, Konyaspor taraftarının gururu oldu.
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:08
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