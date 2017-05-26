Konya’nın gururu Bajic

A.Konyaspor adına bu sezon Süper Lig'de gole en çok katkı yapan isim Riad Bajic oldu. Boşnak oyuncu takımı adına bu sezon 17 gol atıp arkadaşlarına 3 asist yapmayı başardı. Bajic ayrıca Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını da hesaba katarsak 45 resmi maçta 20 gole ulaştı. Bajic performansıyla, Konyaspor taraftarının gururu oldu.