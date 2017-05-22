Konyaspor'un hasreti bitti

Atiker Konyaspor üstün oynadığı maçta Karabükspor'u Riad Bajic, Ömer Ali Şahiner ve Hora ile mağlup etti. Yeşil-beyazlılar ligde 43 puana çıktı

Süper Lig'de Atiker Konyaspor sahasında Karabükspor'u 3-0 yendi ve 5 maçlık galibiyet özlemini bitirdi. Yeşil-beyazlılar maç boyunca üstün olan taraftı. 23. dakikada Riad Bajic'in golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 27'de Ömer Ali Şahiner ile farkı ikiye çıkardı. Konuk takım Karabükspor'a karşı temposunu düşürmeyen Konyaspor, 2. devre daha atak oynadı. 80'de oyuna dahil olan Ioan Hora, 90+2'de ki golüyle skoru belirledi: 3-0. 5 MAÇ sonra kazanan Konyaspor puanını 43 yaptıı. Karabükspor ise 39 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanda Akhisar ile karşılaşacak. Karabükspor sahasında Kayserispor'u konuk edecek.



KARABÜK 39'DA KALDI

Karşılaşmadan sonra Atiker Konyasporlu oyuncular üç puan sevincini taraftarıyla yaşadı. Teknik direktör Aykut Kocaman, Karabükspor önünde oyuncularının performansını beğendiğini belirterek, "Önemli bir üç puan aldık. Kupada finale kalmak moralimizi yükseltmişti. Ligde kalan iki maçımızı da kazanmak istiyoruz. Hücum gücümüzün artması sevindirici" dedi.