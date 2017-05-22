 Konyaspor'un hasreti bitti – Fotomaç – 22 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Mayıs 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Konyaspor'un hasreti bitti

    Konyaspor'un hasreti bitti

    Atiker Konyaspor üstün oynadığı maçta Karabükspor'u Riad Bajic, Ömer Ali Şahiner ve Hora ile mağlup etti. Yeşil-beyazlılar ligde 43 puana çıktı

    Süper Lig'de Atiker Konyaspor sahasında Karabükspor'u 3-0 yendi ve 5 maçlık galibiyet özlemini bitirdi. Yeşil-beyazlılar maç boyunca üstün olan taraftı. 23. dakikada Riad Bajic'in golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 27'de Ömer Ali Şahiner ile farkı ikiye çıkardı. Konuk takım Karabükspor'a karşı temposunu düşürmeyen Konyaspor, 2. devre daha atak oynadı. 80'de oyuna dahil olan Ioan Hora, 90+2'de ki golüyle skoru belirledi: 3-0. 5 MAÇ sonra kazanan Konyaspor puanını 43 yaptıı. Karabükspor ise 39 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanda Akhisar ile karşılaşacak. Karabükspor sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

    KARABÜK 39'DA KALDI
    Karşılaşmadan sonra Atiker Konyasporlu oyuncular üç puan sevincini taraftarıyla yaşadı. Teknik direktör Aykut Kocaman, Karabükspor önünde oyuncularının performansını beğendiğini belirterek, "Önemli bir üç puan aldık. Kupada finale kalmak moralimizi yükseltmişti. Ligde kalan iki maçımızı da kazanmak istiyoruz. Hücum gücümüzün artması sevindirici" dedi.
    1. 22 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:30
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Konyaspor'un hasreti bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.