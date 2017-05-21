"En çok gol pozisyonuna girdiğimiz maçlardan birisiydi"
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kardemir Karabükspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Son iki sezonun en çok gol pozisyonuna girdiğimiz maçlardan birisiydi" dedi.
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 3 golle devirerek puanını 43'e yükseltti.
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Kardemir Karabükspor'un zorlu bir takım olduğunu söyleyen Kocaman, "Maçın başından sonuna kadar üstün oynadık. İlk önce öne geçtik, daha sonra 2. golü bulduk. Farkı artıracak pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Son iki sezonun en çok gol pozisyonuna girdiğimiz ve arayış içerisinde olduğumuz maçlardan birisiydi. Son derece iyi oynayan oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:58
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