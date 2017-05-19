 Konya ayağa kalksın – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Konya ayağa kalksın

    Konya ayağa kalksın

    Başkan Şan: Müthiş taraftarımızla Başakşehir’i finalde yener zafere koşarız

    Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalan takımlarının önemli bir başarıya imza attığını hatırlatarak, final karşılaşması için şehrin sanayicilerine iş adamlarına kurum ve kuruluşlarına seslendi. Şan, "Konya'nın asıl şimdi ayağa kalkması lazım" dedi. Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, "Finaldeki rakibimiz Başakşehir oldu. Onlar bu sezona damga vuran çok iyi bir takım. Ancak ben bizim muhteşem taraftarımızla kupayı alacağımıza inanıyorum. Oyuncularıma ve teknik direktör Aykut Kocaman'a güvenim tam. Şehrimiz çok heyecanlı" diye konuştu.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:33
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