Taraftarla alırız

A Spor’dan yayınlanan, taraftarının müthiş bir koregrafiye imza attığı maçta K.Paşa’yı yenip kupada finale çıkan Konyaspor’da Başkan Ahmet Şan, “Bu taraftarla kupayı kazanırız” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Spor'dan yayınlanan 3-2 kaybettiği yarı finalin rövanşında Kasımpaşa'yı 2-0'la geçip tarihinde ilk kez finale yükselen A.Konyaspor'da Başkan Ahmet Şan, taraftar desteğine dikkat çekti. Şan, üç boyutlu müthiş bir koreografiye imza atan yeşil- beyazlı futbolseverlerin katkısıyla kupayı kazanacaklarını iddia etti.



KULPUNDAN TUTTUK

Konyaspor Başkanı Şan, "Kupada favori değiliz ama kupanın bir kulpunu tuttuk. Final tarafsız sahada olacak ama taraftarımız o stadyumu dolduracaktır. Bu taraftarla da kupayı kazanırız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.