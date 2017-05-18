 Taraftarla alırız – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    Taraftarla alırız

    Taraftarla alırız

    A Spor’dan yayınlanan, taraftarının müthiş bir koregrafiye imza attığı maçta K.Paşa’yı yenip kupada finale çıkan Konyaspor’da Başkan Ahmet Şan, “Bu taraftarla kupayı kazanırız” dedi.

    Ziraat Türkiye Kupası'nda A Spor'dan yayınlanan 3-2 kaybettiği yarı finalin rövanşında Kasımpaşa'yı 2-0'la geçip tarihinde ilk kez finale yükselen A.Konyaspor'da Başkan Ahmet Şan, taraftar desteğine dikkat çekti. Şan, üç boyutlu müthiş bir koreografiye imza atan yeşil- beyazlı futbolseverlerin katkısıyla kupayı kazanacaklarını iddia etti.

    KULPUNDAN TUTTUK
    Konyaspor Başkanı Şan, "Kupada favori değiliz ama kupanın bir kulpunu tuttuk. Final tarafsız sahada olacak ama taraftarımız o stadyumu dolduracaktır. Bu taraftarla da kupayı kazanırız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:17
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