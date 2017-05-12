 Üzülmez ile dirsek teması – Fotomaç – 12 Mayıs 2017
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    12 Mayıs 2017, Cuma
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    Üzülmez ile dirsek teması

    Üzülmez ile dirsek teması
    , teknik direktör 'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşılık ile temasa geçti. Her iki tarafın prensip olarak anlaştıkları ancak ligin bitimiyle yeniden görüşecekleri öğrenildi. Üzülmez'e transfer yapma garantisi de verildi.
    1. 12 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:29
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