Üzülmez ile dirsek teması
Atiker Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşılık İbrahim Üzülmez ile temasa geçti. Her iki tarafın prensip olarak anlaştıkları ancak ligin bitimiyle yeniden görüşecekleri öğrenildi. Üzülmez'e transfer yapma garantisi de verildi.
- 12 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dursun Özbek'ten Igor Tudor kararı
Toplam 19
Yorum
ferdin senede 20 trilyon alıp idmana çıkmak istemeyen topçular gücünüze gitmiyomu
- Kocaman 1 Haziran'da Fener'de!
Toplam 46
Yorum
fb konyayı şampiyon mu? yapmış gelecekte feneri şampiyon yapacak.hahahaha
- Konyaspor, F.Bahçe ile eşleşirse...
Toplam 1
Yorum
Miyane Aşın bunları artık, süt kupasını fener alsa ne almasa ne, çıksın maçına oynasın, seneye de geçsin takımın başına...
Üzülmez ile dirsek teması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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