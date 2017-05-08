 Canımız yanıyor – Fotomaç – 08 Mayıs 2017
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    08 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Canımız yanıyor

    Canımız yanıyor
    Konya'nın hocası Aykut Kocaman, Alanya maçında hakem hatalarının yenilmelerine neden olduğunu belirterek, "Arkadaşlarım hakemleri eleştirmemi bana yakıştıramıyor. Ancak çok fazla hata oluyor. Canımız çok yanıyor" dedi.
    1. 08 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:35
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