Kocaman: "Bu sene hakemlerin gözlerine perde indi"
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor’a 3-2 mağlup olarak 40 puanda kaldı.
Bu sene hakemlerin gözlerine perde indiğini ifade eden Kocaman, "Etrafımdaki insanlar dostlarım hakemlerle ilgili çok fazla yorum yapmamı, yakıştıramadıklarını söylüyorlar. Haklılar ama hakemler belirleyiciler. Bu sene 12-13 maçımızı bu şekilde gitti. Hakemler kötü yönetiyorlar. Bu sorun ben miyim yoksa Konyaspor'da mı bilemiyorum" dedi.
- 06 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:22
- Hamit penaltı kaçırdı Damstadt küme düştü
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che takma kafana . Burak artik aktif futbolu. Kenardan katkin olsun.
- ''Böyle iniş çıkışlar olacaktır''
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Vatandaş61 Bi takım kursam sportif drektör ersunu,antrönör şenol güneşi alırım,gerçekten oyundan anlasaydı y.yazıcıyı m.ekicinin yerine oynatırdı...
- ''Gel kurtar artık bizi!"
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DURSUN İSTİFAA !!!! Dursunnn yedin bitirdin bu takımııı yeter artıkkkkk.. !!
Kocaman: "Bu sene hakemlerin gözlerine perde indi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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