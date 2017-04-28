 "Hakem dengeleri değiştirdi" – Fotomaç – 28 Nisan 2017
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    28 Nisan 2017, Cuma
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    "Hakem dengeleri değiştirdi"

    "Hakem dengeleri değiştirdi"

    Atiker Konyaspor Teknik Direktörü , maçta kendilerinin dışında gerçekleşen olayların olduğunu belirterek, “Biz oynamaya çalışıyoruz. Bir takım sertliklerle bunu görmüyorlar. Ondan sonra maçın dengeleri değişiyor” dedi.

    Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu.

    Mücadelenin ardından sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü , "İki maçlı bir oyun. Maç öncesinde gollü bir berbabrlik ve tek farklı mağlubiyet turu taşıma açısından iyi olacaktı diye düşündük. 82. dakikada gelen sonra 85 ve 86. dakikalarda arda gelen gollere üzüntülüyüz. Kendi adımıza düşünmemiz gereken yerler var. Bizim dışımızda kontrol dışına çıkan bir şeyler vardı. Bugünkü hakem için de geçerli. Bir takım öne geçtiyse diğer takıma doğru bir şey oluyor. Dirsekleri, tekmeleri görmezden geliyorlar. Biz oynamaya çalışıyoruz. Bir takım sertliklerle bunu görmüyorlar. Ondan sonra maçın dengeleri değişiyor. 5 tane faul maçın dengesini değiştiriyor. Kasımpaşa iyi takım. İkinci yarı da gözünü yumduğu zaman, oyunun ritmi kaçırdık. Veysel ile ilgili pozisyon mesela. Faul verilecekse yüzden yüz bize verilmesi gerekiyor. Faulü veriyor, dönen top devamında gol oluyor. Bu saatten sonra ikinci maçı düşünmeye başlayacağız" şeklinde konuştu.
    1. 28 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:17
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