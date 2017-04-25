 Konya kupada iddialı – Fotomaç – 25 Nisan 2017
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    25 Nisan 2017, Salı
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    Konya kupada iddialı

    Konya kupada iddialı
    'un basın sözcüsü , Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Kasımpaşa ile deplasmanda yapacakları ilk maçta atacakları golün, ikinci maç için avantaj olacağını belirtti. Baydar, "Kupada iddialıyız. İnşallah finale çıkacağız. İlk maçta avantaj yakalamak istiyoruz" diye konuştu.
    1. 25 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:20
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