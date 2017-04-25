Konya kupada iddialı
Atiker Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Kasımpaşa ile deplasmanda yapacakları ilk maçta atacakları golün, ikinci maç için avantaj olacağını belirtti. Baydar, "Kupada iddialıyız. İnşallah finale çıkacağız. İlk maçta avantaj yakalamak istiyoruz" diye konuştu.
- 25 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 23:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mathieu Valbuena takipte!
Toplam 2
Yorum
Bence Cok Genc degil mi ? bögle 35-36 Yasinda Bitmis Adam Cimbom Cok Güzel Yakisir Bögle 35-36 Gelmis doymamis Adamlar
- Galatasaray alev alev...
Toplam 22
Yorum
AhmetGS Carole yerine linnes daha çok iş yapıyor. kör mü bu adam. bi oynatıyor bi oynatmıyor!!!! ayrıca sneijderi ceza sahasına yakın tutun!!!!!!!!
- Serdar Gürler'in yeni takımı belli oldu!
Toplam 1
Yorum
Bence Komik ya TS bedavaya birakti
Konya kupada iddialı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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