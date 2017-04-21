Hedef Markevic
Konyaspor, 2014-2015’te Dnipro ile tarih yazan teknik direktör Miron Markevic’le temasa geçti
Süper Lig'i iyi bir dereceyle bitirmek, Ziraat Türkiye Kupası'nı ise müzesine götürmek isteyen Atiker Konyaspor transfer çalışmalarına da hız verdi. Yeşil-beyazlı yöneticiler, teknik direktör Aykut Kocaman'ın ayrılma ihtimalini göz önünde tutarak, Ukrayna'da hoca arayışına girdi. Gündemdeki isim Miron Markevic. 66 yaşındaki kurt hoca şu an herhangi bir takım çalıştırmazken, 2 sezon öncesi Dnipro ile tarih yazdı. Ukrayna ekibini UEFA Avrupa Ligi'nde finale kadar taşıyan ancak Sevilla'ya 3-2 yenilmekten kurtalamayan Markevic ile Konyaspor'un aracılar vasıtasıyla temas kurduğu öğrenildi. Ukrayna Milli Takımı'nda da teknik adamlık koltuğunda oturan Markevic'in, teklife sıcak baktığı öğrenildi.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:51
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Özbek A Spor’da
Toplam 1
Yorum
Aslan ISTIFA DURSUN ISTIFA
- Martinez atağı
Toplam 2
Yorum
TUGAY DE GET İŞİNE HEM 30 YAŞINDA HEM AĞIR SAKATLIK GEÇİRMİŞ MİLLETLE KAFA BULMAYIN
- Usta’dan özel mesaj
Toplam 5
Yorum
Ts Yusuf a karşılık fabri okaya karşılık oğuzhan ı verirseniz olur kardeş üzerine de 10mılyon frank . Anlastıkmı kara kartal uyanıgı
Hedef Markevic haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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