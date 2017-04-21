Hedef Markevic
Konyaspor, 2014-2015’te Dnipro ile tarih yazan teknik direktör Miron Markevic’le temasa geçti
Süper Lig'i iyi bir dereceyle bitirmek, Ziraat Türkiye Kupası'nı ise müzesine götürmek isteyen Atiker Konyaspor transfer çalışmalarına da hız verdi. Yeşil-beyazlı yöneticiler, teknik direktör Aykut Kocaman'ın ayrılma ihtimalini göz önünde tutarak, Ukrayna'da hoca arayışına girdi. Gündemdeki isim Miron Markevic. 66 yaşındaki kurt hoca şu an herhangi bir takım çalıştırmazken, 2 sezon öncesi Dnipro ile tarih yazdı. Ukrayna ekibini UEFA Avrupa Ligi'nde finale kadar taşıyan ancak Sevilla'ya 3-2 yenilmekten kurtalamayan Markevic ile Konyaspor'un aracılar vasıtasıyla temas kurduğu öğrenildi. Ukrayna Milli Takımı'nda da teknik adamlık koltuğunda oturan Markevic'in, teklife sıcak baktığı öğrenildi.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:43
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
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