Hedef Markevic

Konyaspor, 2014-2015’te Dnipro ile tarih yazan teknik direktör Miron Markevic’le temasa geçti

Süper Lig'i iyi bir dereceyle bitirmek, Ziraat Türkiye Kupası'nı ise müzesine götürmek isteyen Atiker Konyaspor transfer çalışmalarına da hız verdi. Yeşil-beyazlı yöneticiler, teknik direktör Aykut Kocaman'ın ayrılma ihtimalini göz önünde tutarak, Ukrayna'da hoca arayışına girdi. Gündemdeki isim Miron Markevic. 66 yaşındaki kurt hoca şu an herhangi bir takım çalıştırmazken, 2 sezon öncesi Dnipro ile tarih yazdı. Ukrayna ekibini UEFA Avrupa Ligi'nde finale kadar taşıyan ancak Sevilla'ya 3-2 yenilmekten kurtalamayan Markevic ile Konyaspor'un aracılar vasıtasıyla temas kurduğu öğrenildi. Ukrayna Milli Takımı'nda da teknik adamlık koltuğunda oturan Markevic'in, teklife sıcak baktığı öğrenildi.