Hedef Markevic

Süper Lig'i iyi bir dereceyle bitirmek, Ziraat Türkiye Kupası'nı ise müzesine götürmek isteyen Atiker Konyaspor transfer çalışmalarına da hız verdi.

Yeşil-beyazlı yöneticiler, teknik direktör Aykut Kocaman'ın ayrılma ihtimalini göz önünde tutarak, Ukrayna'da hoca arayışına girdi. Gündemdeki isim Miron Markevic. 66 yaşındaki kurt hoca şu an herhangi bir takım çalıştırmazken, 2 sezon öncesi Dnipro ile tarih yazdı. Ukrayna ekibini UEFA Avrupa Ligi'nde finale kadar taşıyan ancak Sevilla'ya 3-2 yenilmekten kurtalamayan Markevic ile Konyaspor'un aracılar vasıtasıyla temas kurduğu öğrenildi. Ukrayna Milli Takımı'nda da teknik adamlık koltuğunda oturan Markevic'in, teklife sıcak baktığı öğrenildi.