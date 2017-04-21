Hedef Markevic
Süper Lig'i iyi bir dereceyle bitirmek, Ziraat Türkiye Kupası'nı ise müzesine götürmek isteyen Atiker Konyaspor transfer çalışmalarına da hız verdi.
Yeşil-beyazlı yöneticiler, teknik direktör Aykut Kocaman'ın ayrılma ihtimalini göz önünde tutarak, Ukrayna'da hoca arayışına girdi. Gündemdeki isim Miron Markevic. 66 yaşındaki kurt hoca şu an herhangi bir takım çalıştırmazken, 2 sezon öncesi Dnipro ile tarih yazdı. Ukrayna ekibini UEFA Avrupa Ligi'nde finale kadar taşıyan ancak Sevilla'ya 3-2 yenilmekten kurtalamayan Markevic ile Konyaspor'un aracılar vasıtasıyla temas kurduğu öğrenildi. Ukrayna Milli Takımı'nda da teknik adamlık koltuğunda oturan Markevic'in, teklife sıcak baktığı öğrenildi.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 05:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
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