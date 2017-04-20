 Rangelov sevinci – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    sevinci

    Rangelov sevinci
    'da cezası sebebiyle Kasımpaşa'ya karşı forma giyememişti. Cezasını çeken Bulgar forvet, Gaziantep maçıyla 11'e dönecek. Aykut Kocaman, Rangelov'un dönüşüne sevindi.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:23
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