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Q7 Quaresmasiz OLMAZ BU IS ..O KADAR
Mehmet İnşALLAH doğrudur
hiç gerek yok arkadaş bu adam milli takımda yıllarca ne katkı vermiş sadece ismi var tamamen gereksiz ve boş bir transfer.
Serkan şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.