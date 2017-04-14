 Serkan şoku – Fotomaç – 14 Nisan 2017
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    14 Nisan 2017, Cuma
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    Serkan şoku

    Serkan şoku
    Konya'da K.Paşa maçında elinden sakatlanan kaleci Serkan'ın 2-3 hafta oynayamayacağı açıklandı. G.Antep maçında kaleyi 35 yaşındaki Abdülaziz'in koruması bekleniyor.
    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:48
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