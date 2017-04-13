Serkan Kırıntılı 3 hafta sahalardan uzak kalacak
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un kulüp doktoru Galip Bilen Kürklü, Kasımpaşa maçında elinden sakatlanan kaleci Serkan Kırıntılı'nın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtti.
Kürklü, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, Serkan'ın Kasımpaşa maçının ilk yarısında bir hava topu mücadelesi sırasında aldığı darbe sonucu sakatlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Yapılan kontrollerinde Serkan'ın sağ el baş parmak ekleminde kırık tespit edildi. Serkan, bu akşam Konya Medicana Hastanesi'nde operasyon geçirecek ve en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. Ameliyat sonrası tedavisine hemen başlanılarak, kendisinin en kısa sürede takımımıza dahil olması sağlanacak."
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:09
- Haydi Kartalım ParçaLyon
Toplam 33
Yorum
fan Böyle düşündüğün zaman bjk de çok abartılıyor.
- Haydi Kartalım ParçaLyon
Toplam 33
Yorum
q7 2-2 biter
- Son çare fesih
Toplam 5
Yorum
fbli tabi kolaydı. fb den aldıgı parayı hiçbiryerden kazanamayacak olan emenike de hemen sözleşme feshini imzalardı. bu yönetim hakkaten çok zeki
Serkan Kırıntılı 3 hafta sahalardan uzak kalacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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