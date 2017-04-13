 Serkan Kırıntılı 3 hafta sahalardan uzak kalacak – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    3 hafta sahalardan uzak kalacak

    Serkan Kırıntılı 3 hafta sahalardan uzak kalacak

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un kulüp doktoru Galip Bilen Kürklü, Kasımpaşa maçında elinden sakatlanan kaleci 'nın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtti.

    Kürklü, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, Serkan'ın Kasımpaşa maçının ilk yarısında bir hava topu mücadelesi sırasında aldığı darbe sonucu sakatlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

    "Yapılan kontrollerinde Serkan'ın sağ el baş parmak ekleminde kırık tespit edildi. Serkan, bu akşam Konya Medicana Hastanesi'nde operasyon geçirecek ve en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. Ameliyat sonrası tedavisine hemen başlanılarak, kendisinin en kısa sürede takımımıza dahil olması sağlanacak."

    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:09
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