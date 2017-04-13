Konyaspor'dan Kocaman açıklaması
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, Fenerbahçe ile adı anılan teknik direktörleri Aykut Kocaman'ın görevinin başında olduğunu söyledi.
Kocaman'ın hiçbir zaman "Ben gideceğim." demediğini ifade eden Baydar, "Sadece 'Dönem sonunda başkanla oturup değerlendirme yapacağız.' dedi. Aykut Kocaman görevinin başında, futbolcularının yanındadır. Kocaman, hala kulübümüzün hocasıdır. Bence önemli olan bu. Hocamızın uzun yıllar burada kalmasından yanayım. Konya'ya ve Konyaspor'a katkı sağladığı görüşündeyim. Sağlamaya da devam edecektir." diye konuştu.
Baydar, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Kasımpaşa ile eşleştiklerini anımsatarak, "Fikstür bizden yana. İlk önce deplasmanda, sonra sahamızda oynayacağız. Bu durumda daha şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale doğru yol alıyoruz." ifadelerini kullandı.
- "Artık asla hacizlerle boğuşmayacağız"
Güçlü ve sağlam adımlar atan bir Atiker Konyaspor olduğunu vurgulayan Baydar, şunları kaydetti:
"Geldiğimiz noktada geçmişten bugüne Konyaspor'umuzda görev yapan yönetim kurullarının emeklerinin göz ardı edilmediğinin farkındayız. Bunu hep birlikte başardık. Yönetim, teknik kadro, futbolcular, çalışanlarımız, basınımız ve büyük taraftarımızla birlikte kulübümüzü bu noktaya taşıdık. Ne kadar gurur duysak azdır. Bunu yeterli görmüyor, yeni hedefler ve yeni zaferler için güç birliği yapmamız gerekliliğinin altını özellikle çiziyorum. Konyaspor'un artık geriye dönme gibi bir durumu söz konusu değildir. Bu camia asla hacizlerle boğuşmayacak, tesis sorunu yaşamayacak ve 300-500 taraftarın karşısında maça çıkmayacak."
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:11
- Haydi Kartalım ParçaLyon
Toplam 25
Yorum
KEMAL KAYA TRABZONSPORLUYUM AMA HAYDİ SALDIR BEŞİKTAŞ
- Süren'in kozu İmparator
Toplam 16
Yorum
austin artık gelmeleri bir borç gs için bu yönetimin başarabileceği hiçbirşey yok sabrımız borçler için ama ondada gram ilerleme yok tkm da bitik.
- Oynattım da ne oldu!
Toplam 15
Yorum
austin böyle svunma yapılırmı en azından iyi pas yapabilme potnsiyeli vardı riekernkle sen sdece koşan adm diye futbolun estetiğini unutanlardansın
Konyaspor'dan Kocaman açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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