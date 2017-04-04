Konyaspor-Sivassspor maçı biletleri satışta

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçında 0-0'ın rövanşında Sivasspor'u ağırlayacak olan Atiker Konyaspor, zorlu mücadelenin biletlerini satışa çıkardı.

Atiker Konyaspor'un 6 Nisan Perşembe günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20:00'da Sivasspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçının bilet satışına başlandı. En ucuzunun 5 TL, en pahalı biletin ise 25 TL olduğu karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde: Medaş batı alt tribünü tüm bloklar 25 TL, Medaş batı üst tribün tüm bloklar 20 TL, Spor Toto doğu alt tribünü tüm bloklar 10 TL, Spor Toto doğu üst tribünü tüm bloklar 5 TL, Konya Çimento güney alt/üst tribünü tüm bloklar 5 TL, Kule Site kuzey alt/üst tribünü tüm bloklar 5 TL, Misafir takım tribünü üst a-b-c bloklar 6,5 TL. Taraftarlar, stadyum gişelerinden ya da internetten biletlerini satın alabilecek.