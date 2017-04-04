 Kocaman eleştiri! – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    Kocaman eleştiri!

    Kocaman eleştiri!
    Teknik Direktörü Aykut Kocaman, bu hafta ligde Bursaspor'u yendikleri için mutlu olduğunu ama zaman zaman kötü oynadıklarını da belirtti. Kocaman, "Tek düşüncemiz ligi iyi bir yerde tamamlamak" dedi.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:25
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