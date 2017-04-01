 Konyaspor: "Kitabını al, maça gel" – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Konyaspor: "Kitabını al, maça gel"

    Konyaspor: "Kitabını al, maça gel"

    Konyaspor, Bursaspor ile oynayacağı lig maçı öncesinde büyük bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi'yle ortak yapılan projede, tribüne gelen taraftarların her biri, evinden kitap getirecek ve bu kitaplar, farklı yerlerdeki kütüphanelerde değerlendirilecek.

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Bursaspor'u konuk edecek olan Atiker Konyaspor, büyük bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konyaspor yönetiminin ortaklaşa düzenlediği projede, Bursaspor maçı için stada gelecek olan taraftarlardan kitap talep edildi. Yarın oynanacak olan karşılaşmayı izlemeye gelecek olan taraftarların vereceği kitaplar, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki kütüphanelere gönderilecek. Özelikle kitaplara ulaşma konusunda zorluk yaşayan bölgelere kitapların gönderileceği belirtilirken, Atiker Konyaspor taraftarlarının da bu projeye yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:19
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