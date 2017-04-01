Konyaspor: "Kitabını al, maça gel"
Konyaspor, Bursaspor ile oynayacağı lig maçı öncesinde büyük bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi'yle ortak yapılan projede, tribüne gelen taraftarların her biri, evinden kitap getirecek ve bu kitaplar, farklı yerlerdeki kütüphanelerde değerlendirilecek.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:19
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Toplam 10
Yorum
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Toplam 9
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yönetim mantık yahu sneijder carole satılmalı ,hakan chedjou sabri de jong josue yollanmalı! koray ve sinan kiralanmalı yıldız deil hırslı aç futbolcu alınmalı
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Toplam 3
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gençliğine duyurulur.gözünüz tc de olsun GS YIN K. KIBRIS EKONOMİSİNE KATKISI OLACAK BU PROJEYE BİLE, KATLANAMAYAN BU PALİKARYA YA SANKİ SORAN VARMIŞ GİBİ KONUŞUYOR. KIBRIS TÜRK
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