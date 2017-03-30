Konyaspor Kulübü, Nalçacılılar taraftar grubu ile Selçuk Üniversitesi (SÜ) tarafından organize edilen "Sertifikalı taraftar" projesinde ilk ders verildi.

Proje kapsamında, 5 konu başlığıyla haftada 2 gün eğitim verilecek. Eğitimin sonunda taraftarlar, SÜ Sürekli Eğitim Merkezi Sertifikası alacak.

Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, SÜ İletişim Fakültesi Merkezi Derslik'te yapılan toplantıda, taraftarın yaptığı olumlu hareketlerle tüm Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi.

Proje kapsamında sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi, etkili iletişim, öfke kontrolü, toplum yaşantısında ve tribünde fair play, spor pazarlanması ile taraftarın marka değerine katkısı ve sporun toplumsal kurumlarla çoklu faaliyet ilişkisi gibi konularda eğitim verileceğini belirten Şan, "Türkiye ve dünyada ilk olma özelliği taşıyan taraftar eğitimine, sizlerin ihtiyacı yok ama bu projeyi ilk siz başlatmayı hak ettiniz. Bu projeyle tüm Türkiye ve dünyada kendinizden bahsettireceksiniz." ifadelerini kullandı.

Nalçacılılar Taraftar Derneği Başkanı İbrahim Apalı ise bu projenin 3-4 yıllık hayalleri olduğunu kaydetti.

Yeni statla beraber yeni bir taraftar profili oluşturduklarını aktaran Apalı, "Stadımızda iki tane 'iş kazası' dışında topluca küfür edilmedi. Bu bizim için bir reformdu. İnşallah eğitimle bu durumu taçlandırmış olacağız. Elimizden geldiğince bu dersleri devam ettirmek istiyoruz. Emeği geçenleri teşekkür ediyoruz." diye konuştu.