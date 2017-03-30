"Sertifikalı taraftar" projesinde ilk ders verildi
Konyaspor Kulübü, Nalçacılılar taraftar grubu ile SÜ tarafından organize edilen Türkiye ve dünyada ilk olma özelliği taşıyan "Sertifikalı taraftar" projesinde eğitime başlandı - Konyaspor Kulübü Başkanı Şan: "Bu projeyle tüm Türkiye ve dünyada kendinizden bahsettireceksiniz"
Konyaspor Kulübü, Nalçacılılar taraftar grubu ile Selçuk Üniversitesi (SÜ) tarafından organize edilen "Sertifikalı taraftar" projesinde ilk ders verildi.
Proje kapsamında, 5 konu başlığıyla haftada 2 gün eğitim verilecek. Eğitimin sonunda taraftarlar, SÜ Sürekli Eğitim Merkezi Sertifikası alacak.
Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, SÜ İletişim Fakültesi Merkezi Derslik'te yapılan toplantıda, taraftarın yaptığı olumlu hareketlerle tüm Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi.
Proje kapsamında sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi, etkili iletişim, öfke kontrolü, toplum yaşantısında ve tribünde fair play, spor pazarlanması ile taraftarın marka değerine katkısı ve sporun toplumsal kurumlarla çoklu faaliyet ilişkisi gibi konularda eğitim verileceğini belirten Şan, "Türkiye ve dünyada ilk olma özelliği taşıyan taraftar eğitimine, sizlerin ihtiyacı yok ama bu projeyi ilk siz başlatmayı hak ettiniz. Bu projeyle tüm Türkiye ve dünyada kendinizden bahsettireceksiniz." ifadelerini kullandı.
Nalçacılılar Taraftar Derneği Başkanı İbrahim Apalı ise bu projenin 3-4 yıllık hayalleri olduğunu kaydetti.
Yeni statla beraber yeni bir taraftar profili oluşturduklarını aktaran Apalı, "Stadımızda iki tane 'iş kazası' dışında topluca küfür edilmedi. Bu bizim için bir reformdu. İnşallah eğitimle bu durumu taçlandırmış olacağız. Elimizden geldiğince bu dersleri devam ettirmek istiyoruz. Emeği geçenleri teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Kaynak: AA
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:11
- TFF ve UEFA'ya 220 milyon euroluk dava!
Toplam 9
Yorum
FUTBOL USA AZ BU MIKTAR, BIR MILYAR EU. YAPIN RONALDO, MESSI, NEYMAR GIBI FUTBULCULARIDA ALIRSIN OHH YANGEL YAT ONDAN SONRA.
- ''Beşiktaşlı golcüyü alabiliriz''
Toplam 16
Yorum
Düsseldorf'lu O' da Cenk Gönen'in akibetine ugrar ! Beşiktaş, Anadolu takımlarına oyuncu kiralamalı, satmalı. Hiç olmazsa degeri bilinir, faydalanılır !
- TFF ve UEFA'ya 220 milyon euroluk dava!
Toplam 9
Yorum
1907 transfer paraları çıkıyor.......................................)
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