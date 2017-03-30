A.Konyaspor'da tarihi proje
Konya ve taraftar grubu Nalçacılar ile Selçuk Üniversitesi’nce organize edilen projede, sporseverlere haftada 2 gün şiddetin önlenmesi, öfke kontrolü ve fair play konularında eğitim verilecek.
Konyaspor, dünyada ve Türkiye'de ilk olacak bir projenin altına imza atmaya hazırlanıyor. Yeşil-beyazlılar'ın güçlü taraftar oluşumu Nalçacılar taraftar grubu ile Selçuk Üniversitesi (SÜ) tarafından organize edilen Türkiye ve dünyada ilk olma özelliği taşıyan "Sertifikalı taraftar" projesiyle sporseverlere, sporda şiddetin önlenmesi, öfke kontrolü ve fair play gibi konularda eğitim verilecek. Bu tarihi proje kapsamında, 5 konu başlığıyla ilk başta 200 taraftara, haftada 2 gün boyunca eğitim verilecek. Verilecek bu eğitimin sonunda taraftarlar Türkiye'de ve dünyada ilk kez uygulanacak bir şekilde "SÜ Sürekli Eğitim Merkezi Sertifikası"nın sahibi olacak.
KULÜPLERE ÖRNEK OLSUN
Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, bugün başlayacak proje konusunda, "Bu eğitimle taraftarlarımız; modern, şiddetten ve kötü tezahürattan uzak bir topluluk olarak anılacak. İnşallah taraftarımıza ve Konyamıza hayırlı olsun. Bu proje, diğer şehirlere ve kulüplere örnek olur diye düşünüyorum. Konya olarak, biraz daha hoşgörülü, barıştırıcı, yapıcı ve uzlaştırıcı rol üstlenelim dedik. Bu kapsamda bu eğitimlere başlıyoruz. İnşallah iyi bir netice alırız diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu. SÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Birol Gülnar da dersleri teoriye boğmayacak şekilde planladıklarını vurgulayarak, "Konyaspor taraftarı her gün olay çıkardığı için böyle bir proje yapmadık. Bu projeyi, çıkması muhtemel olayların bile önüne geçmesi için planladık" bilgisini verdi.
HAS VE ÖZ KONYASPORLU
Nalçacılar Taraftar Derneği Başkanı İbrahim Apalı, sertifika alacak taraftarların avantajları olacağını belirtip, "Sertifika alan taraftarlarımızın çeşitli artıları da olacak. Kombineyi uygun alacak, Konya Store'da indirim yapılacak ve buna benzer kampanyalardan faydalanacak. Bu sertifikayı alanlar has ve öz Konyasporlu olacak" dedi.
KULÜPLERE ÖRNEK OLSUN
Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, bugün başlayacak proje konusunda, "Bu eğitimle taraftarlarımız; modern, şiddetten ve kötü tezahürattan uzak bir topluluk olarak anılacak. İnşallah taraftarımıza ve Konyamıza hayırlı olsun. Bu proje, diğer şehirlere ve kulüplere örnek olur diye düşünüyorum. Konya olarak, biraz daha hoşgörülü, barıştırıcı, yapıcı ve uzlaştırıcı rol üstlenelim dedik. Bu kapsamda bu eğitimlere başlıyoruz. İnşallah iyi bir netice alırız diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu. SÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Birol Gülnar da dersleri teoriye boğmayacak şekilde planladıklarını vurgulayarak, "Konyaspor taraftarı her gün olay çıkardığı için böyle bir proje yapmadık. Bu projeyi, çıkması muhtemel olayların bile önüne geçmesi için planladık" bilgisini verdi.
HAS VE ÖZ KONYASPORLU
Nalçacılar Taraftar Derneği Başkanı İbrahim Apalı, sertifika alacak taraftarların avantajları olacağını belirtip, "Sertifika alan taraftarlarımızın çeşitli artıları da olacak. Kombineyi uygun alacak, Konya Store'da indirim yapılacak ve buna benzer kampanyalardan faydalanacak. Bu sertifikayı alanlar has ve öz Konyasporlu olacak" dedi.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
A.Konyaspor'da tarihi proje haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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