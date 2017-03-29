 Transfere başladık – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    Transfere başladık

    Transfere başladık
    Konyaspor Kulüp Başkanı , yeni sezon transfer çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Bir aydır önemli çalışmalar yapıyoruz. İsimleri bile belirledik. İskelet kadromuzu koruyacağız ve nokta transferler yapacağız" dedi. Şan, Türkiye'de en iyi taraftar kitlesinin Konya'da olduğunu ve onları mutlu edeceklerini de ifade etti.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:23
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