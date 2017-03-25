 Taraftara övgü – Fotomaç – 25 Mart 2017
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    25 Mart 2017, Cumartesi
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    Taraftara övgü

    Taraftara övgü
    Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, Süper Lig'de ki en iyi taraftara sahip olduklarını belirterek, "Onlara yeni sezonda da büyük başarılar yaşatmak ve Avrupa'ya açılmak istiyoruz" dedi.
    1. 25 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:28
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