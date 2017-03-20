Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın takımın başında kalmasından yana olduklarını belirterek, “Bizim teknik direktör değişikliğine gitme gibi bir isteğimiz yok. Aykut Hoca’nın kalmasından yanayız” dedi.
"Türkiye çağ atladı"
Türkiye'nin EURO 2024 adaylığının çok önemli olduğunu ifade eden Şan, "Türkiye bence hem Olimpiyatlar'ı hem de Avrupa Şampiyonası'nı hak eden bir ülke. Rakibimiz Almanya, beki güçlü bir ülke ama Türkiye'de artık çok şeyler değişti, çağ atladık bu anlamda. Bence Türkiye'ye bu organizasyonun verilmesi gerekir" dedi.
Ligde Fenerbahçe'yi deplasmanda tarihlerinde ilk kez yendiklerini vurgulayan Ahmet Şan, "Kadıköy'de bugüne kadar puan alamamıştık. Bu galibiyet camiamıza büyük bir mutluluk kazandırdı. Emeği geçen futbolcularımıza ve teknik heyetimize teşekkür ettik. Yeni yönetim kurulumuzla birlikte hayırlı olsun dedik. Kısmet bugüneymiş. Futbolun güzelliği bu. Bazen böyle beklenmedik anlarda bu tür sonuçlar alınabiliyor" ifadelerini kullandı.
"Hocamızın kalmasından yanayız"
Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın takımdan ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin olarak da soruları yanıtlayan Şan, "Futbolda olabilecek şeyler. Medenice konuşulup vakti zamanı geldiğinde hocamız da gidebilir, biz de ayrılabiliriz. Bunu ifade ettik. Ama şu anda tamamen ligin ilk 5, 6. sırasına konsantre olduk. Kupada da iddialıyız. Bu yolda ilerlemek istiyoruz. Yine bir ayrılık yaşanacaksa da, bize tarihimizin en başarılı sonuçlarını aldıran hocamızı en iyi şekilde uğurlamak isteriz. Biz kesinlikle hocamızın ayrılmasını istemeyiz. Kendisinin de memnuniyetsiz bir durumu yok burada. Ama kendi özel durumları olabilir. Ailevi durumları da olabilir. Saygılıyız bu tür kararlara. Camiamız da bu tarz kararları gönül rahatlığıyla karşılayan bir camia. Hiç farklı bir düşünceye gerek yok. Başka sebep aramaya da gerek yok. Biz bazı basın gruplarının da bizi bu nedenle rahat bırakmalarını istedik" açıklamasını yaptı.
Ahmet Şan, kendilerinin istikrardan yana olduklarını da söyleyerek, "Biz bir başarı yakalamışız ve bu başarının da istikrarla devam edeceğinden yanayız. Yönetimimizin hocayla yola devam etmeme gibi bir düşüncesi yok ama hocamızın bu kararını en centilmence ve en güzel şekilde sonuçlandırabiliriz. Başka bir durum yok" diyerek sözlerini noktaladı.
- 20 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:02
- Beşiktaş iki hazırlık maçı oynayacak
Toplam 3
Yorum
Ali Bjk senol hoca hata yapti ømeri oynatmasilazimdi alt yapida oyuncu yokmu yorgun adamlari oynatiyo
- ''TFF Başkanı da eski Beşiktaş başkanı!''
Toplam 40
Yorum
Atillas-BJK Olympiakos'lu yöneticilere helal olsun, gayet itidalli gayet efendi açıklamalar yaptılar delikanlı gibi yenilip gittiler. Antalya yorumYOK
- Beşiktaş iki hazırlık maçı oynayacak
Toplam 3
Yorum
bjkli demba ba nin yetismesi gerek cenk ile forvette lyona karsi yetersiz kaliriz, en azindan hamle olarak ba formda olmasi gerek
Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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