Federasyonlar ve kulüplerin resmi internet siteleri ile sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlar şu şekilde:



TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF)



Çanakkale Zaferinin 102. yılında şehitlerimizi saygıyla anıyoruz



"18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yıl dönümünde, Türkiye Futbol Federasyonu olarak bu büyük zafere imza atan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale'yi geçilmez kılan aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Vatan toprağı ve özgürlüğümüzün kıymetini hatırlatan, Milli mücadelenin ilk ateşinin yakıldığı Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde ebediyete intikal eden kahramanlarımız ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU (TBF)



Çanakkale Zaferi'nin 102. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU (TVF)



Çanakkale Zaferi Kutlu Olsun



"Zaferimizin 102. yılında, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'de tarih yazan tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz."



BEŞİKTAŞ



Şehitlerimizi, Gazilerimizi Saygıyla ve Rahmetle Anıyoruz



Başkan Fikret Orman'ın Çanakkale Mesajı: "18 Mart 1915... Dünya tarihinin önemli savaşları arasında yer alan ve her iki taraftan da binlerce insanın yaşamını yitirdiği Çanakkale Savaşları'nın üzerinden 102 yıl geçti.



Çanakkale Savaşları, Türk halkı için bir kahramanlık destanı olduğu kadar, aynı zamanda bir hüzün abidesidir. "Çanakkale Geçilmez" efsanesinin doğduğu bu savaşta kulübümüzün sporcuları da diğer askerlerimiz gibi canlarını ulusumuzun topraklarını korumak adına feda etti.Çanakkale ve diğer cephelerde savaşan Şair Kazım, Asım, Rıdvan, Doktor Ali, Doktor Mehmet, Doktor Sabri, Muallim Sadi ile Behzat şehitlik mertebesine ulaşmış; Beşiktaşımız'ın gururu, onuru ve övünç kaynağı olmuşlardır.



Çanakkale Savaşları'nda şehitlik ve gazilik mertebelerine ulaşan, kulübümüzün sporcularının da aralarında bulunduğu çok sayıda vatan evladını, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygıyla ve rahmetle anıyorum..."

FENERBAHÇE



"Tarihte eşine çok az, belki de hiç rastlanmayacak destansı bir direniş neticesinde bir Ulusun doğuşunu müjdeleyen, Türk Tarihini değiştirdiği gibi, Dünya Tarihini de derinden etkileyen 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 102. yılını kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, çok şeyler borçlu olduğumuz aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet, şükran ve saygıyla anıyoruz."

GALATASARAY



Çanakkale Şehitlerimizi anıyoruz



"Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı cephelerinden birinde ülke savunması için canlarını ortaya koyan vatan evlatları sayesinde Türk tarihini değiştiren ve bağımsızlık savaşının temellerinin atıldığı Çanakkale Zaferi'nin bugün 102. yıl dönümü... Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Çanakkale'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya ezberleten kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi, cepheye koşar adım gönüllü olarak giden Galatasaraylıları sonsuz şükran ve saygıyla bir kez daha anıyoruz. "

BURSASPOR



Çanakkale Geçilmez!



Kahramanların toprağa kanını nakşettiği yerdir Çanakkale...



"Mermilerin havada çarpıştığı, Mehmetçiğin vatan uğruna cephede savaştığı, binlerce şehidin yattığı yerdir Çanakkale...



Seddülbahir, Arıburnu, Anafartalar...



Ne analar gördü bu topraklar...



Nezahat Onbaşılar, Mücahide Hatice Hanımlar, Zeynep Mido Çavuşlar, Safiye Hüseyin Elbi'ler... Sırtında mermi, elinde iğne iplik, çıkınında bir yudum su...



Savaşmaya değil ölmeye giden bir milletin gövdesini siper ettiği,



Bir ÇANAK üzüm hoşafı, bir kuru ekmek ile geçilmez yapılan,



Etten kemikten KALE'dir...



Onbaşı Seyit'in 230 okka gülle ile koca gemiyi sulara gömdüğü, Yahya Çavuş'un denizi kızıla boyadığı, modern silahlara Türk gücünün galip geldiği bir destandır Çanakkale...



İşte o yüzden geçilmezdir...



Gururla anlatmaktan vazgeçilmezdir...



102 yıl önce yazılmış bu kanlı ama şanlı zaferin yıl dönümünde, kahraman dedelerini en çok şehit veren şehrin minnet dolu evlatları olarak, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, saygı ve rahmetle anıyoruz."

ANTALYASPOR



Çanakkale Şehitlerimizi Saygı ve Minnetle Anıyoruz



"Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı cephelerinden birinde ülke savunması için canlarını ortaya koyan vatan evlatları sayesinde Türk tarihini değiştiren ve bağımsızlık savaşının temellerinin atıldığı Çanakkale Zaferi'nin bugün 102. yıl dönümü...



Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını sonsuz şükran ve saygıyla bir kez daha anıyoruz.



Antalyaspor Kulübü Derneği



Antalyaspor Vakfı



Antalyaspor A.Ş"

GENÇLERBİRLİĞİ



Saygı ve minnetle anıyoruz



"Vatanı kurtarma yolunda Türk askerinin kahramanca mücadelesi sonucu kazanılan Çanakkale Zaferi'nin bugün 102'inci yılını kutluyoruz. Vatan toprağımızın kıymetini ve özgürlüğümüzü bizlere emanet eden Çanakkale Zaferi'ne imza atan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükran ve minnetle, bu büyük savaşta vatan toprağımızda şehit olanları bir kez daha rahmetle anıyoruz."

ANADOLU EFES



"Çanakkale Zaferi'nin 102. yılında, kahramanca mücadele veren askerlerimizi ve Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz!"