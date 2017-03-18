"Fenerbahçe karşısında tarihi bir galibiyet aldık"

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, İstanbul'da tarihi bir galibiyet aldıklarını belirterek, Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda ilk kez kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yendikleri maçı değerlendiren Baydar, İstanbul'da galip gelmenin önemli olduğunu ifade etti.

İstanbul'a en az bir puan için gittiklerini dile getiren Baydar, "İstanbul'da tarihi bir galibiyet aldık. Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda ilk kez galip geldiğimiz için mutluyuz. Daha önce 29 yıllık rekabetimizde İstanbul'da oynadığımız tüm maçları kaybetmiş ve hiç puan alamamıştık. Bunu 2017'de haklı bir galibiyetle başardık." dedi.

Baydar, Fenerbahçe gibi zor bir rakiple deplasmanda baş ettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu galibiyetten dolayı teknik ekibi ve sahada cengaverce mücadele veren futbolcularımızı tebrik ediyorum. Galibiyet camiamıza hayırlı olsun. Milli takım arasına mutlu gireceğiz. Bu arada takımımız iyi dinlenecektir. Ondan sonra sahamızda Bursaspor ile karşılaşacağız. Taraftarımızla kenetlenip o maçtan da mutlu ayrılmak ve galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz."

"Türkiye Kupası bizim için çok önemli"

Ahmet Baydar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Sivasspor ile golsüz berabere kaldıklarını anımsattı.

Rövanş maçı öncesi deplasmandan avantajlı skorla döndüklerine dikkati çeken Baydar, şunları kaydetti:

"Türkiye Kupası bizim için çok önemli. Sivasspor ile oynayacağımız ikinci maçı kazanıp turu geçmek istiyoruz. Konyaspor'un tarihine Türkiye Kupası'nı eklemek istiyoruz. Kupanın bir başka önemi de bizim için Avrupa biletini getirmesidir. Bu yıl Avrupa'da iyi bir tecrübe elde ettik. İnşallah önümüzdeki sezon da UEFA Avrupa Ligi'nde yer almak istiyoruz. Bunun için de kupayı kazanmamız gerekiyor."

"Kocaman'ın 2018'e kadar sözleşmesi var"

Baydar, yazılı ve görsel basında Aykut Kocaman ile ilgili asılsız haberler yer aldığını söyledi.

Kocaman'ın takımın başında olduğunu belirten Baydar, "Teknik direktörümüz Aykut Kocaman'ın 2018'e kadar kulübümüzle sözleşmesi bulunuyor. Kulüp olarak şu anda hiçbir şekilde teknik direktör arayışımız yok. Gayet güzel giden bir düzenimiz var ve yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.