 Fındıklı: Yeneceğiz – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    Fındıklı: Yeneceğiz

    Fındıklı: Yeneceğiz
    Atiker Konya'nın defans oyuncusu Volkan Fındıklı, F.Bahçe'yi yenip üst sıralara tırmanmak istediklerini söyledi. Fındıklı, Aykut Kocaman'ın adının F.Bahçe ile anılması içinse, "F.Bahçe maçı öncesi ne kadar doğru bilemem ama normal olduğunu düşünüyorum" dedi.
    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:17
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