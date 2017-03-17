Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında takımının Fenerbahçe'yi 3-2 yendiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şan, teknik direktörleri Aykut Kocaman'la ilgili konuşmalarından cımbızla kelime alınarak suni bir kriz oluşturulduğunu söyledi.

Ahmet Şan, oluşturulan bu krizi düzeltmeye çalıştıklarını belirterek, "Aslı astarı olmayan bir sürü bilgi gerçekmiş gibi paylaşılıyor ve Konyaspor camiası açıkçası huzursuz ediliyor. Ben bunu Konyaspor camiasına bir saygısızlık olarak görüyorum. Lütfen bizi rahat bırakın. Biz işimize bakacağız. Geçen seneden üçüncülük kazanmış bir takımın üzerine sezon başından beri birçok hakem hatası ve şanssızlıklar geldi. Bunun üzerine bir de böyle bir teknik direktörlük tartışması..." ifadelerini kullandı.

Konuştukları her şeyden başka sonuçlar çıkarıldığını ve bunun doğru olmadığını dile getiren Şan, şöyle devam etti:

"Biz huzurlu bir takımız, proje takımıyız. Hedefler doğrultusunda ilerlemek istiyoruz. Şu anda kupada iddialıyız. Ligde yine ilk 5-6 sıra için oynamayı hedefliyoruz. Eğer hocamız ayrılacaksa, vakti geldiğinde beraber oturur konuşuruz. Bize, tarihimizde en büyük başarıyı yaşatmış olan teknik direktörümüzü, Konyalılar olarak omzumuzda uğurlarız. Rakibimiz olan Fenerbahçe ile karşılaştık. Belki yarın kupada karşılaşacağız. Burada alınabilecek her türlü sonuçta, belki şu an görevdeki hocalarıyla ilgili veya bizim hocamızla ilgili başka sonuçlar çıkarılacak. Ben spor camiasının biraz daha sükunetle bu olayların üzerine gitmesini temenni ediyorum."

- "Hoca arayışımız yok"

Şan, İstanbul gazetelerinin, Anadolu'daki bir kulüple neden bu kadar çok ilgilendiğini anlayamadığını vurgulayarak, teknik direktör arayışında olmadıklarını dile getirdi.

Konyaspor camiasının Lucescu ve başka teknik direktörlerle ilgili çıkan haberlerden rahatsız olduğunu aktaran Ahmet Şan, "Haliyle Medipol Başakşehir maçında bu biraz ortaya çıktı. Dolayısıyla biz futbolcularımızı sakinleştirdik ve profesyonelce kendi işleri olan futbola odaklanmalarını söyledik. Bugün de neticesini aldığımızı düşünüyorum. Hiçbir görüşmemiz de arayışımız da yok. Hocamız görevinin başında bizler de hocamızdan memnunuz. Sözleşme uzatma teklifinde bulunduk. İki yıl daha beraber çalışalım diye konuştuk. Onunla ilgili kendisiyle görüşeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.