Ahmet Şan yeniden Başkan!
Atiker Konyaspor'un dün akşam yapılan genel kurulunda tek listeyle seçime giren Ahmet Şan, yeniden başkanlığa seçildi.
Sezon başında 50 puan hedefi koyduklarını belirten, Şan, "Eğer Türkiye Kupası'nı alırsak borçları sıfırlarız" dedi.
KOCAMAN İLE 2018'E KADAR
Son zamanlarda çıkan haberlere de değinen Ahmet Şan, "Teknik direktör Aykut Kocaman ile 2018'e kadar sözleşmemiz var. Yolumuza devam ediyoruz. Hiç bir sıkıntımız ve endişemiz yok. Hedefimiz UEFA Avrupa Ligi" diye iddialı konuştu.
- 17 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:44
- Fenerbahçe ile Konyaspor 32. randevuda
Toplam 1
Yorum
cavalry fb nin bu sezonki en rahat maçı olacak. en az dört fark atar Aykut un takımına..
- Cimbom'dan flaş transfer atağı
Toplam 6
Yorum
galata Tolga Ciğerci,de ne var ya adam iyi oynadinda bir anda de jong geldi yedek kaldi.bir iki hafta zaman lazim Tolga cok iyi oyuncu.Tolgay olmas
- Tolunay Kafkas'tan sezon sonu yorumu
Toplam 1
Yorum
Özgür Hocalığın h si yok sende sadece rakibi bozmak için taktik yapıyorsun yenmek için değil ligde 17 gol atmışınız 3 cihat zamanında
Ahmet Şan yeniden Başkan! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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