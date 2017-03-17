Ahmet Şan yeniden Başkan!

Sezon başında 50 puan hedefi koyduklarını belirten, Şan, "Eğer Türkiye Kupası'nı alırsak borçları sıfırlarız" dedi.



KOCAMAN İLE 2018'E KADAR

Son zamanlarda çıkan haberlere de değinen Ahmet Şan, "Teknik direktör Aykut Kocaman ile 2018'e kadar sözleşmemiz var. Yolumuza devam ediyoruz. Hiç bir sıkıntımız ve endişemiz yok. Hedefimiz UEFA Avrupa Ligi" diye iddialı konuştu.