 Ahmet Şan yeniden Başkan! – Fotomaç – 17 Mart 2017
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    17 Mart 2017, Cuma
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    yeniden Başkan!

    Ahmet Şan yeniden Başkan!

    'un dün akşam yapılan genel kurulunda tek listeyle seçime giren , yeniden başkanlığa seçildi.

    Sezon başında 50 puan hedefi koyduklarını belirten, Şan, "Eğer Türkiye Kupası'nı alırsak borçları sıfırlarız" dedi.

    KOCAMAN İLE 2018'E KADAR
    Son zamanlarda çıkan haberlere de değinen , "Teknik direktör Aykut Kocaman ile 2018'e kadar sözleşmemiz var. Yolumuza devam ediyoruz. Hiç bir sıkıntımız ve endişemiz yok. Hedefimiz UEFA Avrupa Ligi" diye iddialı konuştu.

    1. 17 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:44
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